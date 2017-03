Tidligere energiminister om Trump-regjeringens forhold til vitenskapen: - Svært urovekkende

(Dagbladet): Fram til den 20. januar var Ernest Moniz USAs energiminister.

Nå advarer han mot retningen USA har tatt etter at han overlot roret til dem tidligere Texas-guvernøren Rick Perry.

- Mange av uttalelsene som har kommet fra Trump-administrasjonen er svært urovekkende, sier Moniz overfor CNN.

Overfor kanalen uttrykte han bekymring over holdningene USAs regjering har vist med tanke på vitenskap og klimaendringer.

Sådde tvil

Torsdag forrige uke uttalte Scott Pruitt, leder for US Environmental Protection Agency (EPA), at utslipp av karbondioksid ( CO2) ikke var en av de viktigste drivkraftene for global oppvarming.

- Å måle i hvor stor grad menneskelig aktivitet aktivitet påvirker klimaet, er veldig vanskelig. Det er stor uenighet om dette temaet, uttalte Pruitt, ifølge The Guardian, før han la til følgende:

- Vi vet ikke ennå. Vi må fortsette debatten, og fortsette å analysere argumentene, la Scott Pruitt til.

Kritiserer Pruitt

Dermed motsa han informasjonen som står på EPAs egne hjemmesider. Der står det at menneskelig påvirkning «ekstremt sannsynlig» er den dominante pådriveren for den siste tidens klimaendringer.

Dette får Moniz til å reagere.

- Det er ikke bare meg. 97 prosent av verdens klimaforskere er enige om at mennesket har vært en pådriver for global oppvarming siden den industrielle revolusjonen, påstår den tidligere energiministeren i intervjuet med CNN.

Satser på olje

Den utdannede kjernefysikeren, som nå underviser ved universitetet i Massachusetts, er heller ikke positiv til den nye regjeringens energibudsjett.

Washington Post oppgir at Donald Trump kommer til å kutte støtte til et større antall forskningsprosjekter innen miljøvern og fornybar energi.

Det skjer, ifølge Bloomberg, samtidig som USA skal satse på å bli verdensleder innenfor produksjon av olje- og gass.

Her får landet skryt av Khalid Al-Falih:

- President Trump er bra for oljeindustrien. Han styrer vekk fra urealistisk politikk og en overdreven negativitet til fossilt brennstoff, sier Saudi-Arabias energiminister, ifølge Bloomberg.

Tror USA vil tape penger

Moniz mener på sin side at politikken på sikt kan ramme USA økonomisk, og viser til det han mener er framtida: et enormt marked for fornybar energi.

Han hevder også at Trump-administrasjonens retorikk er med på undergrave demokratiet. Dette gjennom å ikke forholde seg til det Moniz mener er fakta.

- Dette dreier seg om demokratiets kjerne. Hvis vi ikke skal ha en faktabasert offentlig samtale, er det veldig, veldig dårlige vilkår for et informert samfunn, uttalte Ernest Moniz overfor CNN.