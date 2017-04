Tidligere FN-ambassadør: - Å presse Nord-Korea vil ikke hjelpe

(Dagbladet): - Jeg tror at å presse Nord-Korea til å gi opp sine atomvåpen ikke vil hjelpe. Se hva vi har prøvd å få til i over 25 år, både fra republikansk og demokratisk side: å få nordkoreanerne til å gi opp sin søken etter atomvåpen.

Det sier John Bolton, USAs tidligere FN-ambassadør, i et intervju med Fox News.

Forholdet mellom Nord-Korea, Kina, Japan og USA er svært spent. Både sørkoreanske myndigheter og uavhengige eksperter har varslet at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre «strategiske provokasjoner» i løpet av kort tid.

Atomvåpen er sikkerhetsnett

John Bolton er republikaner og tidligere advokat. Han var FNs ambassadør fra august 2005 til desember 2006, da George W. Bush var USAs president.

- Vi har prøvd overtalelse, det mislyktes, vi har prøvd tvang, det mislyktes. De kommer aldri til å gi fra seg atomvåpnene frivillig, det er deres sikkerhetsnett, sier Bolton.

Den tidligere FN-ambassadøren sier til Fox News at det eneste landet som kan «redde» situasjonen, er nabolandet Kina.

- Kina forstår hvor skjørt regimet i Nord-Korea er, og dersom det legges for mye press på dem, vil det kollapse. Det er i Kinas interesse å se at Nord- og Sør-Korea gjenforenes på en fornuftig måte. Det vil føre til en slutt på det nordkoreanske atomvåpenprogrammet, og det er etter mitt syn den eneste måten det kommer til å skje på, sier Bolton.

Lørdag feiret nordkoreanske myndigheter at det er 105 år siden landets grunnlegger Kim Il-sung ble født. En del av militærparaden var å vise fram hvilke våpen landet har. Under markeringen, kalt «Solas dag», viste landet fram sine to nye interkontinentale ballistiske missiler. Ifølge eksperter er det ingen tvil om at Nord-Korea har kjernevåpen i beredskap.

- Ond sirkel

Forrige helg beordret USA flere krigsskip, som inkluderer hangarskipet Carl Vinson og marinefartøy utstyrt med krysserraketter, om å sette kursen mot havområdene utenfor Nord-Korea.

Amerikanske myndigheter sier de er forberedt, og kan gjennomføre et rakettangrep mot Nord-Korea, dersom de er overbevist om at Nord-Korea vil gjennomføre nok en prøvesprenging av atomvåpen.

- Situasjonen på Korea-halvøya er nå i en ond sirkel, sier den nordkoreanske toppdiplomaten Hang Son-ryol i et eksklusivt intervju med landets eget nyhetsbyrå KCNA.

- Nord-Korea vil gjennommføre atomprøvesprenginger når vi har lyst, sier han videre.

I en tale torsdag i det japanske parlamentet denne uka advarte landets statsminister Shinzo Abe mot at Nord-Korea kan ha evne til å skyte opp raketter utstyr med nervegassen sarin.