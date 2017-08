Tidligere Fox-kommentator saksøker TV-kanalen: - Fox lagde falske nyheter for å fremme Trumps agenda

(Dagbladet): I over 11 år har den tidligere drapsetterforskeren Rod Wheeler jobbet som en betalt bidragsyter for Fox New, først og fremst som kommentator. Men nå har forholdet surnet mellom Wheeler og TV-kanalen.

Wheeler mener Fox News lagde falske nyheter, med falske sitater fra ham selv, for å fremme president Donald Trumps agenda, og lede oppmerksomheten vekk fra etterforskningen rundt Trumps valgkamporganisasjon og påståtte koblinger til Russland.

Drapet på Seth Rich

For å finne bakgrunnen for den betente krangelen må vi gå ett år tilbake i tid, til 10. juli 2016. Da var 27 år gamle Seth Rich, en idealist som jobbet for demokratene i Washington på vei hjem fra en pubtur.

Han forlot Lou's City Bar klokka 02.30. Snaue to timer seinere ble Rich funnet på fortauskanten to kvartaler hjemmefra. Han hadde blitt skutt flere ganger i ryggen.

Klokka 06.09 samme morgen døde Rich på sykehuset av skadene.

Politiet i Washington har konkludert med at Rich var offeret for et mislykket ransforsøk. Det tror ikke alle på.

Konspirasjonsteoretikere helt ytterst til høyre i det politiske landskapet mener nemlig at Rich var mannen som lakk flere titalls tusen e-poster fra toppledelsen i Det demokratiske partiet til Wikileaks.

E-postene ga klare indikasjoner på hvordan partiledelsen aktivt motarbeidet Bernie Sanders' kampanje for å bli partiets presidentkandidat og tilsvarende hjalp Hillary Clinton.

Ifølge de samme konspirasjonsteoriene er Richs død en hevn en for lekkasjene. Det har aldri blitt fremmet noen bevis som støtter opp under påstandene.

Skulle etterforske drapet

Og det er her vi kommer tilbake til Fox-kommentator Wheeler igjen. Tidligere i år ble han hyret inn for å etterforske Richs dødsfall på vegne av familien. Mannen som hyret ham inn og betalte ham for jobben var den rike republikanske forretningsmannen Ed Butowsky.

Og det er det som legger grunnlaget for søksmålet Wheeler nå har anlagt mot Fox News, skriver National Public Radio.

For konspirasjonsteoriene rundt Richs død fikk på ny vind i seilene tidligere i år, i mai, da Fox News publiserte en historie om etterforskningen av hans død.

TV-kanalen hevder at det hadde blitt funnet bevis på Richs laptop som fastslår at han var i kontakt med Wikileaks bare dager før de publiserte de lekkede epostene, og at «sterke krefter» forsøkte å hindre etterforskningen av hans død.

I historien blir en ikke navngitt føderal etterforsker angitt som kilden for påstandene. I tillegg siteres Wheeler to ganger, på en måte som gjør at det ser ut som han tar eierskap til påstandene.

Det første sitatet: - Min etterforskning så langt viser at det var noe e-post-utveksling mellom Seth Rich og Wikileaks.

Det andre sitatet: - Mine etterforskning viser at noen i ledelsen i Washington, enten i demokratenes nasjonale komité eller i Clintons organisasjon, blokkerer drapsetterforskningen. Det er uheldig. Seth Richs drap er uoppklart som følge av det.

Trakk tilbake saken

Men ifølge Wheeler er begge sitatene fabrikkerte og usanne. Og en uke seinere trakk Fox tilbake saken.

«Artikkelen var ikke gjenstand for den høye graden av redaksjonell granskning som vi krever i alle våre saker. Etter å ha gjennomgått artikkelen finner vi at den ikke tilfredsstiller disse standardene og den har derfor blitt fjernet», het det i en uttalelse fra Fox News.

Men Fox har så langt ikke kommet med noen unnskyldning, og sa så seint som mandag denne uka at de ikke har noen «konkrete bevis» for at Wheeler ble feilsitert.

Ifølge søksmålet skal Fox News-reporteren som sto bak artikkelen, Malia Zimmerman, med støtte fra Butowsky, som altså var mannen som hyret inn Wheeler i utgangspunktet, ha fabrikkert sitatene Wheeler ikke vedkjenner seg.

Alt skal ha blitt gjort for å få oppmerksomheten bort fra sakene om koblingen mellom Trumps valgkampanje og Russland.

«Zimmerman, Butowsky og Fox lagde falske nyheter for fremme president Trumps agenda», heter det i søksmålet.

«Mr. Wheeler ble tvunget til å korrigere de falske opplysningene og han har, som et resultat av det, mistet all kredibilitet. Mr. Wheelers rykte har blitt påført uopprettelig skade og hans karriere vil trolig aldri komme seg igjen».

Fox News sier at beskyldningen om at de publiserte artikkelen «for å bidra til å dra oppmerksomheten bort fra Russland-sakene er fullstendig usann», ifølge CNN.

- Trump leste saken

Men historien stopper ikke her, for ifølge søksmålet skal også Donald Trump ha vært innblandet.

10. mai blir Wheeler kontaktet av Fox-reporter Zimmerman og Wheeler, som sier de har en kilde i FBI som bekrefter at Seth Rich sendte eposter til Wikileaks. De navngir ikke kilden.

Dagen etter får Wheeler tilsendt et utkast av artikkelen om Richs drap. Artikkelen inneholder ingen sitater fra Wheeler.

14. mai, kvelden før artikkelen blir publisert på Fox News nettsider, legger Butowsky igjen en melding på Wheelers telefonsvarer.

- Vi har den fulle, eh, oppmerksomheten til Det hvite hus, sier Butowsky.

Noe seinere sender han en melding.

- Ikke for å legge mer press på deg men presidenten har akkurat lest artikkelen. Han vil ha artikkelen ut umiddelbart. Alt er opp til deg nå. Men ikke kjenn på presset.

Butowsky hevder i ettertid at han bare fleipet når han nevnte Trump og kaller søksmålet «bullshit» og sier at Wheelers advokat «har dratt dette ut av ræva for å tjene penger».

Møte i Det hvite hus

Men det som er ubestridt er at Butowsky og Wheeler var i Det hvite hus en måned før saken ble publisert på Fox News. Der hadde de et møte med Trumps daværende pressetalsmann Sean Spicer.

Saken om Seth Rich ble nevnt, sier Spicer.

- De fortalte meg at de jobbet med en artikkel om ham og de ville at jeg skulle være klar over det. Det var det, sier Spicer til CNN.

Han understreker samtidig at «Det hvite hus hadde ingenting med denne historien å gjøre».

Og får støtte fra Sarah Huckabee Sanders, pressesekretær i Det hvite hus.

- Presidenten hadde ingen kjennskap til denne historien og det er helt usant at han og Det hvite hus var involvert, sa Sanders under et pressemøte tirsdag.

Familien til Seth Rich har også sendt ut en pressemelding, der de kommenterer utviklingen i saken.

«Selv om vi ikke kan kommentere de bevisene dere nå har, håper vi at dette er slutten på den mest følelsesmessig tunge perioden i vårt liv, og at det er slutten på konspirasjonsteoriene rundt vår elskede Seth», heter det i uttalelsen fra familien.