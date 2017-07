Tidligere megler tjente 49 millioner på utleie og villasalg

(Finansavisen): - Vi har aldri solgt én eneste leilighet. Men vi har aldri kjøpt en leilighet heller, sier Steinar Moe til Finansavisen.

Hoppet av og startet for seg selv

På 90-tallet hoppet han av karrieren som eiendomsmegler og startet i stedet for seg selv. Gjennom selskapet Steinar Moe Eiendom har han bygget opp en portefølje av rundt 500 utleieleiligheter, hvorav 400 av dem ligger i Oslo.

Ifølge Finansavisen er Moes forretningsidé å bygge egne boligbygg, som han eier videre og leier ut. Moe eier selskapet sammen med sønnen Kristian Moe.

I 2016 endte inntektene fra utleievirksomheten på 56,3 millioner kroner, opp fra 50,4 millioner kroner året før. Resultatet før skatt nær doblet seg, fra 25,8 til 49,1 millioner kroner.

Solgte sveitservilla

Ifølge notene kommer det frem at det i fjor ble bokført en gevinst på 22 millioner kroner ved salget av datterselskapet Fridheim Oslo. Finansavisen kan fortelle at Moe valgte å ta ut et utbytte på 22 millioner i fjor.

Regnskapet viser at eiendomsporteføljen hadde en markedsverdi på 530 millioner kroner ved utgangen av 2016, opp fra 454 millioner kroner ved utgangen av 2015.

Ferdigbygget i Oslo

- Jeg tror vi er ferdigbygget i Oslo. Kort og godt er det uaktuelt for oss å bygge leilighetsbygg i Oslo, det er for dyrt å bygge. Det skyldes både høye tomtepriser, og leilighetsnormen som gjør det dyrere å bygge. Det er egentlig for slitsomt å bygge i Oslo, sier Moe til Finansavisen.

