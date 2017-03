Tidligere Merkel-minister: - Som om mor Teresa skulle møtt Bart Simpson

(Dagbladet): - Som om mor Teresa skulle møtt Bart Simpson.

Det sier Tysklands tidligere næringsminister Karl-Theodor zu Guttenberg til CNN om gårsdagens møte mellom Angela Merkel og Donald J. Trump.

Overfor kanalen la Guttenberg vekt på de store forskjellene mellom de to politikerne - både i form av politiske prioriteringer og væremåte.

- De bor, etter min mening, på to helt forskjellige planeter. De kunne ikke hatt mer forskjellige personligheter, sier Guttenberg som også i en periode fungerte som forsvarsminister under Merkel.

Kritiserte hverandre

Guttenberg trekker fram holdninger til handel og internasjonalt samarbeid som viktige forskjeller de to i mellom.

Der den amerikanske presidenten har vært tydelig i sin kritikk av EU, gjentok Merkel i går sitt budskap om europeisk samarbeid.

De to har også kritisert hverandres grensepolitikk. Særlig var Trump krass under fjorårets valgkamp.

- Se hva som skjedde med Angela Merkel. Jeg mente alltid hun var en god leder før hun gjorde dette. Jeg vet ikke hva som gikk galt med henne, sa han om hennes flyktningspolitikk på et valgmøte i Virginia i august.

Merkel sa på sin side følgende om Trumps første innreiseforbud:

- Det kan ikke rettferdiggjøres å mistenkeliggjøre spesifikke grupper eller trosretninger for å bekjempe terrorisme.

Kjølig tone

I går henviste den tyske kansleren til mediekonflikten de to imellom. Dette i et slags forsøk på å bryte isen i Washington D.C.:

- Det er mye bedre å snakke med hverandre enn om hverandre, sa Merkel.

Kommentaren førte ikke til at møtet mellom kansleren og Trump ble stort hjerteligere. Det gjorde heller ikke Trumps overvåkningspåstander.

- Når det gjelder avlytting fra den forrige administrasjonen, har vi i det minste noe til felles, kanskje, sa Trump.

Utspillet ble møtt med stillhet fra Merkel.

Under pressekonferansen ble Trump også møtt med et spørsmål om hans famøse tvitring fra en tysk journalist, om han noensinne angrer på det han sender ut.





- Veldig sjelden, veldig sjelden. Vi har en enorm gruppe menneske som hører etter, og jeg kan gå utenom media når media ikke forteller sannheten, så det liker jeg, var hans svar.



Igjen til null synlig reaksjon fra Merkel som sto ved hans side.

- Langt fra hverandre

Karl-Theodor zu Guttenberg, som representerer CSU - et søsterparti av Merkels Christlich Demokratische Union (CDU), har liten tro på at de to kommer til å bli hjertevenner med det første.

Guttenberg var lenge regnet som en mulig etterfølger til Merkel, men frasa seg i 2011 sine daværende politiske verv. Dette som følge av en plagiatskandale.

- De er veldig langt fra hverandre, filosofisk sett, sier Guttenberg som nå er tilbake i politikken, overfor CNN.