(Dagbladet): Samtidig som FBI etterforsker de angivelige båndene mellom apparatet rundt USAs president Donald Trump og Russland, foregår det også en granskning i den amerikanske Kongressen.

Etterretningskomiteen i Representantenes hus - et av to kamre i Kongressen - gransker de angivelige båndene mellom Trumps apparat og Vladimir Putins Russland. Nå sås det tvil om komiteens objektivitet og politiske slagside etter flere lyssky rapporter om Devin Nunes' «uforklarlige adferd».

«Forsvant» fra kollegene

Den republikanske kongressmannen fra California er leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus og leder således komiteens Trump-granskning. Det gjør han kun uker etter at han var offisiell rådgiver for presidentens overgangsteam.

Det er imidlertid ikke dette som får verdens politiske hovedstad Washington D.C. til å heve øyebrynene, men snarere rapporter om en «merkelig midnattstur».

Søndag kom det flere rapporter, blant andre i The Guardian, om at Nunes plutselig forsvant under en Uber-tur tirsdag i forrige uke. I bilen var også flere ansatte av Nunes. De var på vei til et arrangement i Washington D.C., men planene ble brått endret da Nunes fikk en telefon i bilen, ifølge The Washington Post.

Etter den korte telefonsamtalen, hoppet Nunes ut av bilen og forlot sine ansatte. Tida som fulgte har ikke Nunes redegjort for, men det ser ut til at komitélederen brukte tida på å gå over graderte etterretningsdokumenter, skriver den amerikanske avisa.

Anklaget Obama

Neste morgen holdt Nunes en pressekonferanse og fortalte at han nå satt på informasjon om at amerikanske etterretningsorganisasjoner «ved en tilfeldighet hadde samlet informasjon om amerikanske statsborgere involvert i Trumps overgang». Staben hans skal ikke ha visst hva han kom til å si, og Nunes delte ikke informasjonen med demokratene i komiteen, ifølge The Guardian.

Seinere samme dag erklærte Trump at han følte en form for oppreisning, etter å ha blitt kraftig kritisert for å ha anklaget Barack Obama blant annet for å ha plantet avlyttingsutstyr i Trump Tower. Trump-administrasjonen forsøkte seinere å underspille disse anklagene med at Trump hadde skrevet avlyttet i anførselstegn på Twitter.

- Presidenten var klar på Twitter, det var «avlytting» i anførselstegn. Det betyr mange ulike overvåkningsmetoder, sa Trumps pressesjef Sean Spicer.

Nunes' pressekonferanse hadde likevel klart å flytte fokus fra Trumps angivelige pressekonferanse og til Trumps anklager om at han hadde blitt avlyttet, ifølge The Washington Post.

I tillegg til å ikke dele informasjonen Nunes hevdet at han satt på med sine komitékolleger, reiste han istedenfor til Det hvite hus for å besøke Donald Trump. Det skapte mer furore hos hans demokrat-kolleger.

- Jeg hadde plikt til å fortelle ham det, for som dere vet, får han mye kritikk i mediene, sa Nunes om hvorfor han reiste til Det hvite hus med informasjonen først, ifølge The Guardian.

Utsatte høring

Mandag i forrige uke bekreftet FBI-sjef James Comey - USAs øverste politileder - for første gang at byrået han leder etterforsker de angivelige båndene mellom Russland og Donald Trump. Comey vedgikk at de hadde etterforsket anklagene over lengre tid.

Han kom med informasjonen under en høring i nettopp etterretningskomiteen i Representantenes hus. Comey ble blant annet spurt ut om de angivelige Russland-bindingene, Russlands angivelige hackerangrep i forkant av den amerikanske valgkampen og Trumps avlyttingspåstander. Sjefen for signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, vitnet også under høringen.

Tirsdag denne uka skulle det etter planen vært holdt en høringsrunde nummer to hvor blant andre tidligere etterretningstopper skulle vitne. Den ble imidlertid utsatt av komitélederen Nunes.

Forklaringa var at han ønsket mer tid til å snakke med Comey og Rogers bak lukkede dører. Deler av Comeys og Rogers' vitnemål måtte framføres bak lukkede dører fordi deler av informasjonen de sitter på er hemmelighetsstemplet.

Adam Schiff, den øverstrangerte demokraten i komiteen, anklaget imidlertid Nunes for å «strupe tilgangen til offentlig informasjon» og for å være i lomma til Trumps hvite hus, ifølge The Guardian.