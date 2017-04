Tiggeren Papusa (83) har flyktet fra krig, diktatur og syreangrep. Fredag ble hun et offer for Stockholm-terroren

STOCKHOLM (Dagbladet): På navneskiltet ved sengen på sykehuset Sankt Görans står det bare «Okänd Kvinna, avd. 35». Papusa Ciuraru viser aldri legitimasjon på sykehus.

Rumenske Papusa lever på gata i Stockholm sentrum. På dagene tigger hun. Nettene tilbringer hun under åpen himmel.

Papusa tenker at hvis man viser legitimasjon risikerer man høye regninger når man ikke har svensk personnummer. De pengene hun får på gata, må hjem til Romania, forsørge hennes familie der.

Støpte løver

Fredag klokka tre på ettermiddagen satt Papusa på sin vanlige plass i Drottninggatan og tigget da lastebilen dundret ned gågata. Hun kom i veien for lastebilen som like etter dundret inn i Åhléns City og ble et offer for terroren i Stockholm.

- Folk rundt meg skrek. Jeg tenkte at det var krig på gang. Jeg forsøkte å reise meg opp å springe, men fikk en stort stein over beinet, sier 83-åringen.

I Drottninggatan står en samling med løver støpt i betong, tenkt for å stoppe biltrafikk. Det var en slik den angivelige gjerningsmannen, en 39 år gammel usbeker, kjørte på. Løven veltet over Papusas fotledd, som brakk to steder.

- Jeg trodde alt var slutt, sier Papusa, som lørdag lå innlagt på sykehuset Sankt Görans hvor hun får behandling for skadene.

Det var svenske Expressen som omtalte Papusas historie først.

Livet på flukt

24 timer etter at hun ble et offer for lastebilangrepet, har hun akkurat kommet ut av narkose. Hun er omringet av slektninger og venner som gråter. Selv tar hun det hele med ro.

- Det var en idiot som kjørte ned Drottninggatan. Han kjørte i stykker de stygge betongløvene. Men meg lyktes han ikke med å treffe. Og jeg er over 80 år, sier hun.

Den eldre kvinnen vokste opp i nordøstre Romania. Hun og familien flyktet landet i 1942 da Hitler og hans allierte startet utryddelsen av romfolket. De flyktet til fots, men ble til og med forfulgt av russiske styrker etter at nazisistene ble beseiret. Etter noen år reiste de tilbake til Romania, men der ble de skutt mot av rumenske soldater. Så startet et langt liv på flukt i Europas mørke bakgater.

- Trodde alt var slutt

Papusa giftet seg og fikk tolv barn, forsøkte å overleve i Romania under den brutale diktatoren Nicolae Ceausescu.

For noen år siden flyttet hun til Sverige for å forsørge sine barn og barnebarn. Her har hun blitt angrepet med etsende syre, men hun har også fått mye hjelp, som Papusa er nøye med å påpeke. Hun sover på gata, men er medvirkende i operaen «Förklädd Gud», og har blitt et kjent navn blant romfolk i Stockholm.

På fredag havnet hun midt i enda en historisk hendelse.

Flere av Papusas slektninger var også i Drottninggatan under angrepet. De forklarer at de så gjerningsmannen vri rattet frem og tilbake for å treffe mennesker.

- Jeg trodde alt var slutt, sier Papusa, som forteller at to personer kom til unnsetning da betongløven hadde veltet over beinet hennes.

- En av dem hadde en sykkel, men den la han fra seg. De plukket meg opp og bar meg avsted. Jeg ble overrasket over at de ble igjen. Jeg trodde alle skulle springe forbi og redde seg selv, sier hun.

Takknemlig

Papusa ble båret opp til Hötorget og inn på hotellet Scandic Haymarket. Der fikk hun mat, vann og smertestillende, benet ble lagt høyt. Seinere ble hun transportert til akutten og havnet til slutt på Sankt Görans.

- Hva tenker du om gjerningsmannen?

- Jeg vet ikke helt. Han forsøkte kanskje å hevne seg. Noen hadde kanskje gjort noe med ham. Det finnes mange onde mennesker i verden.

- Hvordan kommer hendelsen til å påvirke deg?

- Ikke så mye egentlig. Der sånn vi lever. Vi er nære å dø hele tiden. I Romania sover vi som her, på gata. Og det er på gata sånt skjer.

- Så hva skjer nå?

- Liver fortsetter. Det finnes ikke noe annet alternativ. Jeg er takknemlig for all hjelp jeg har fått. Når jeg vært så heldig å få leve litt til, så vil jeg hjelpe min familie enda mer. På mandag skriver de meg ut. Da er jeg tilbake på gata, sier Papusa.

Flere innbrakt

Så langt er 39-åringen den eneste som offisielt er mistenkt i forbindelse med angrepet, men svensk politi gjennomførte lørdag minst to aksjoner i Stockholm, og ifølge Expressen er seks usbekere tatt inn til avhør.

Politiet ville under en pressekonferanse fredag kveld ikke si om de antok at det var den pågrepne mannen som kjørte lastebilen.

- Det vi kan si, er at mannen befant seg i nærheten av hendelsene, opplyste en talsmann for Stockholm-politiet, Jan Evensson.

Ifølge Aftonbladet er det snakk om en 39 år gammel mann som angivelig har gitt uttrykk for sympati til IS på internett. Mannen oppførte seg ifølge avisas kilder mistenkelig og påsto at han sto bak hendelsen i Stockholm. Det skal ha blitt funnet glasskår på klærne hans, og han var angivelig også i besittelse av en finlandshette. Dette er ikke bekreftet av politiet.

I går ettermiddag meldte svenske medier at flere personer var innbrakt av politiet i forbindelse med det antatte terrorangrepet som rammet Stockholm fredag.

Søndag morgen skal ytterligere to personer ha blitt innbrakt til avhør.

- Det er en del av etterforskningen. Vi er nå i gang med å avhøre to personer, sier Kjell Lindgren i polisen til den svenske storavisa Expressen.

Kapret

Utenfor tapas-restauranten Caliente i krysset Adolf Fredriks kyrkogata ble lastebilen tilhørende bryggeriet Spendrups kapret. Lastebilsjåføren forsøkte å stanse den maskerte mannen som kapret vogntoget, men forsøket var forgjeves, ifølge firmaet.

Da den maskerte mannen fikk vrengt lastebilen inn på Drottninggatan, begynte han å akselerere. Drottninggatan er en gågate i Stockholm sentrum hvor det ligger en rekke restauranter, butikker og bedrifter. Den er svært folksom.

Lastebilen bruker noen kvartaler på å nå toppfarten. Øyevitner forteller til Aftonbladet at vogntoget ved krysset Kungsgatan og Drottninggatan treffer flere mennesker. Det er om lag 250 meter fra krysset hvor lastebilen ble kapret.

Én kvinne blir imidlertid truffet utenfor en butikk bare drøyt 70 meter unna. Lørdag vasket Sven Eric Franson blod fra en trappeoppgang ved siden av butikken. Der er det også lagt ned blomster til minne om ofrene.

- Det er helt forferdelig. Det er helt utrolig at noe sånt kan skje her. Det hører ikke akkurat til hverdagen å måtte vaske bort blod. Man blir veldig berørt, sier Franson til Dagbladet.

180 sekunder

Lastebilen kjørte ytterligere noen hundre meter før den vender fronten mot Åhlens City, et kjøpesenter. Lastebilen krasjet inn i butikkfasaden hvorpå butikkene og lastebilen fikk store skader. Så begynte det å brenne.

Dødsferden tok bare 180 sekunder, ifølge Aftonbladet.

Etter at brannen i lastebilen og butikkfasaden ble slukket, skal politiet ha funnet en veske med en «sprengladning» i lastebilen, ifølge SVTs opplysninger.