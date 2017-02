Til helga kan du måtte sette skia og barnevogna igjen på flyplassen

(Dagbladet): Skal du ut og reise med Widerøe og SAS i helga, kan det bli svært vanskelig, om ikke umulig, å få sjekket inn spesialbagasje. Det betyr at f.eks. ski, barnevogn og hund ikke får bli med på reisen.

Det er scenarioet dersom meklingen mellom NHO Luftfart og fagforbundet Junit ikke fører fram. De to partene setter seg lørdag ved Riksmeklingsmannens bord etter at forhandlingene først brøt sammen i forrige uke, og har gitt seg frist til midnatt til å bli enige.

200 tas ut

Blir det streik, blir ca. 200 service- og bakkemannskap i Bergen, Stavanger, Trondheim og Bodø tatt ut i streik fra søndag, melder E24. Siden de fire flyplassene er der Junit har størst andel medlemmer, er det også der en streik vil ramme hardest.

- Det blir veldig begrenset service på bakken. Det gir seg utslag i f.eks. manglende assistanse til rullestolbrukere og bemanning i billett- og serviceskrankene, inkludert spesialbagasjen, opplyser Silje Brandvoll, Widerøes direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, til Dagbladet.

De fleste Junit-medlemmene på de aktuelle flyplassene jobber for Widerøe Ground Handling, som håndterer både Widerøe og SAS' tjenester. Dermed får en streik vidtrekkende konsekvenser.

- De som er på jobb, må prioritere å ta imot og få av gårde fly, og vi regner med at avgangene stort sett vil gå som normalt. Unntaket er Værnes; der blir det langt færre på jobb, og vi vet ikke ennå om vi kan avvikle trafikken som normalt, sier Brandvoll.

Ingen «Jeg reiser alene»

Hun sier passasjerer ikke må regne med å finne serviceskrankene betjent. Det blir derfor et sjansespill å dukke opp og forvente å få sendt nevnte spesialbagasje, samt f.eks. hund. Barn som reiser alene, blir også rammet.

- Alle barn under tolv år må ha produktet «Jeg reiser alene» for å reise uten ledsager, og i tilfelle en streik vil vi rett og slett ikke selge dette, sier Brandvoll.

Med store deler av skrankepersonellet satt ut av spill gjenstår alternativene å sjekke inn på automat eller nett, og selv legge bagasjen på rullebåndet. Widerøe vil også gi utvidede muligheter til å endre billetten.

- Man får ikke billetten refundert, men kan utsette eller framskynde reisen, opplyser kommunikasjonsdirektøren - som understreker at hun har godt håp om at partene kommer til enighet.

- Ta forholdsregler

SAS' informasjonssjef Knut Morten Johansen sier han ikke forventer full stopp i flytrafikken, siden sentralt personell som stuere vil være på jobb og sørger for at f.eks. brua er på plass.

- En streik vil få ulikt utslag på de ulike flyplassene. Trondheim peker seg ut fordi Junit-medlemmene er i klar majoritet der, sier han til Dagbladet.

Johansen råder passasjerene til å ta sine forholdsregler.

- Folk bør forholde seg som normalt, og følge med i media, sier han.

Norwegians informasjonssjef Charlotte Holmbergh Jacobsson opplyser at bakkeselskapet deres (Aviator) har svært få Junit-medlemmer, og at selskapet derfor ikke forventer å bli rammet av en eventuell streik.

- Kan ta ut flere

Junits forhandlingsleder Bente Ørberg sier til E24 at flere enn de 200 første kan bli tatt ut etter hvert i tilfelle streik.

- Vedvarer streiken, er det mulig at ansatte på flyplasser på Østlandet vil bli tatt ut etter hvert, og flere grupper enn bakkemannskapet ved de øvrige flyplassene, sier hun til avisa.

Junit og NHO Luftfart forhandler om en ny tariffavtale, og er bl.a. uenige om lønn. Det gjelder de mange som gikk over fra SAS Ground Handling til Widereøe Handling i fjor, da sistnevnte overtok SAS' bakkefunksjoner på de aktuelle flyplassene.

- Når man har kommet over i nye selskap, blir ikke avtalene de samme, sier forhandlingslederen til E24.

Hun beskriver misnøye pga. at medlemmer ikke lenger er ansatt i moderselskapet fordi selskapene splittes opp, og at det går ut over lønna ved salg av enheter.