Tilbakeviser at brannfly styrtet i Portugal

(Dagbladet): SISTE: Sjefen for sivilforsvaret i Portugal, Victor Vaz Pinto, tilbakeviser tirsdag opplysningene om at et fly styrtet mens det deltok i slokkingen av skogbrannene i landet. Årsaken til de motstridende meldingene er ikke kjent, ifølge NTB.

Et brannfly fra Canadair har styrtet under slokkingsarbeidet i Portugal tirsdag ettermiddag.

Foreløpig er det uklart hvordan det har gått med mannskapet, melder BBC, med lokale tjenestemenn som kilde.

Ulykken med brannslokkingsflyet fra selskapet Canadair skjedde nær byen Pedrogao Grande, der fortsatt den verste skogbrannen i Portugal noensinne fortsatt truer mennesker, dyr og eiendommer.

Spania, Frankrike og Italia har sendt 11 vannbombefly til katastrofeområdet.

Ifølge Sky News skjedde styrten tett på landsbyen Ouzenda. En reporter har pratet med en lokal kvinne, som hørte et voldsomt smell og så et flammehav.

Mer enn 1 000 brannfolk jobber på bakken, og flere nasjoner har sendt fly for å kjempe mot flammene, som foreløpig har krevd minst 64 menneskeliv.

Og situasjonen er ikke over. Utover i uka er det meldt 38 varmegrader og variabel vind.