Tilhenger løsnet fra bil og traff flere syklister - to sendt til sykehus med kritiske skader

(Dagbladet): Tre syklister ble skadd da de ble truffet av en tilhenger som har løsnet fra en bil i fart i Vesterøyveien i Sandefjord fredag morgen, melder politiet i Vestfold.

Tilhengeren kom over i motsatt kjørefelt der den traff tre syklister i 40-50-årsalderen.

- To menn i henholdsvis 40- og 50-åra er fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, med skader i bryst og hode. En tredje mann i 50-åra er kjørt til sykehus i Tønsberg med bruddskader, sier Cathrine Klæstad, operasjonsleder i Vestfold-politiet, til Dagbladet.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 10.47. Alle nødetater var raskt på stedet, og det ble også tilkalt luftambulanse og et Sea King redningshelikopter.



Henning Johansen, politiets innsatsleder på stedet, sier til Sandefjords blad at de to som ble fløyet til Ullevål har «kritiske og alvorlige skader».

- To personer er fløyet til Ullevål sykehus med kritiske og alvorlige skader. Den ene ble fraktet umiddelbart med redningshelikopter, den andre ble stabilisert på stedet i nesten en time for så å bli fraktet til Ullevål. Den tredje syklisten er fraktet til Tønsberg sykehus med mindre skader enn de to andre, sier han til avisa.

Veien ble stengt i begge retninger, og vil trolig forbli stengt i flere timer.

- Krimteknisk er på stedet. De har sørget for å sikre bilen og hengeren, og jobber videre for å få klarhet i hva som har skjedd, opplyser Klæstad.

Politiet har besluttet å beslaglegge førerkortet til sjåføren av bilen som mistet tilhengeren i fart, opplyser hun.

