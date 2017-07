Tillerson: Trump uttrykte bekymring overfor Putin om russisk innblanding i den amerikanske valgkampen

(Dagbladet): Noe av det første som ble tatt opp på møtet mellom USAs president Donald Trump og Russlands Vladimir Putin, var den mulige innblandingen i den amerikanske valgkampen i fjor.

Det har USAs utenriksminister Rex Tillerson uttalt i etterkant av møtet, melder nyhetsbyrået AP.

Trump presset Putin på temaet og Putin skal ha nektet for all form for innblanding.

Ifølge Tillerson ba Putin om bevis på den angivelige russiske innblandingen, noe han ikke fikk under møtet. Tillerson sier han lar etterrettingen få svare på det spørsmålet.

Trump startet møtet med å presse Putin på temaet, for så å gå videre i programmet. Grunnen til at de så gikk videre, tror Tillerson er at Trump ville fokusere på hvordan de skal komme seg videre etter det som på dette tidspunktet kan virke som en uhåndterlig uenighet.

- Jeg tror det var riktig bruk av tiden vår, heller enn å bruke mye tid på å diskutere det alle vet vi har en uenighet om, sa han.

Den amerikanske utenriksministeren skal også ha sagt at kjemien mellom de to statslederne var veldig positiv.

Ifølge Russlands utenriksminister Sergej Lavrov «aksepterte» Trump Putins forsikringer om at russiske myndigheter ikke forøkte å påvirke presidentvalget, skriver NTB.



- Russerne ser det annerledes

Et annet tema som de tok for seg var ifølge CNN den nylige eskaleringen av situasjonen i Nord Korea. Tirsdag testet landet et interkontinentalt ballistisk missil.

- Jeg vil si russerne ser det litt annerledes enn vi gjør, så vi kommer til å fortsette den diskusjonen og be dem om å gjøre mer. Russland har økonomisk tilknytning til Nord Korea, men jeg må legge til at vi kjører den samme offisielle politikken om en atomvåpenfri Koreahalvøy, sa Tillerson.

Han la til at forskjellene lå i taktikk og tempo, og at på grunn av at Russland ikke ser nødvendigheten av å gjøre noe veldig snart, vil de «fortsette å jobbe med dem».

Han la til at forskjellen var i "taktikk og tempo, og så vil vi fortsette å jobbe med dem hvis vi ikke kan overtale dem til det haster vi ser."

Snakket i to timer

Det som skulle være et kort første bilaterale møte mellom den amerikanske og russiske presidenten under G20-møtet fredag, varte i over to timer.

I forkant av møtet mellom Donald Trump og Vladimir Putin sa Trump at presidentene hadde mye å diskutere.

Det skal ha vist seg å være sant. Møtet mellom presidentene som ble annonsert at kom til og vare rundt 40-minutter, ble avsluttet etter to timer og 16 minutter, ifølge SkyNews.

Det har lenge blitt spekulert i hva som kom til å være samtaletema på møtet.

De som var tilstede på det første bilaterale møtet mellom presidentene Donald Trump og Vladimir Putin var, i tillegg til presidentene og tolker, landenes utenriksministere Sergey Lavrov (Russland) og Rex Tillerson (USA).

Forsinkelsen av møtet førte til at Putin kom sent til møtet han skulle ha med Japans statsminister, Shinzo Abe, like etterpå.

Sto over deler av klimadebatten

Det bilaterale møtet mellom presidentene gikk for seg samtidig som klimadebatten på G20-møtet, noe som førte til at de ikke fikk med seg hele klimadebatten.

Ifølge NTB opplyste Merkel i etterkant at Donald Trump deltok på deler av klimasamtalene fredag. På en pressekonferanse etter ettermiddagens program sa Merkel at den amerikanske presidenten også talte under klimaforhandlingene.

G20-lederne vil tilbringe resten av kvelden i konsert-hallen Elbphilharmonie ved havna i Hamburg.

Saken oppdateres.