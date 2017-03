Tillitsvalgt ut mot SAS-ledelsen: - Dekker seg bak nyanseforskjeller fra Norwegian og Ryanair

(Dagbladet): Lederen i Norske SAS-flygeres Forening, Jens Lippestad, er urolig over SAS-ledelsens utflaggingsplaner, etter at selskapet nå etablerer et flyselskap i Irland.

Selskapet skal ha irsk flylisens og baser i London og Spania, og skal være i drift allerede i november i år.

- Slik vi opplever dette, akter SAS å ta ruter og fly som i dag flys av oss, og overføre til andre, for eksempel mellom London og Skandinavia. Vi er bekymret for at våre jobber skal bli flagget ut, sier Lippestad til Dagbladet.

Frykter boomerang-effekt

Lippestad er bekymret for at SAS nå gjør mye av det samme som Ryanair og Norwegian - selskaper som SAS-ledelsen hittil har distansert seg fra:

- Når de nå går samme vei dekker de seg bak nyanseforskjeller, som at SAS ikke skal bruke selvstendige næringsdrivende, men bemanningsbyråer når de skal ansette i utlandet.

- Det gjør vel også Norwegian?

- Ja, det blir litt vanskelig å se forskjell, sier Lippestad.

Lippestad tror at dette fort kan straffe seg.

- Blir vi for like Ryanair og Norwegian, blir det også vanskelig å beholde lojaliteten til dem som er kunder fordi SAS har skandinaviske ansatte og både selskap og ansatte bidrar inn til det skandinaviske samfunnet gjennom skatter og avgifter som går hit. Det kan fort bli en boomerang, sier Lippestad.

Han er er ansatterepresentant i SAS' konsernstyre, men uttaler seg i dette intervjuet bare som leder for Norske SAS-flygeres Forening.

- Avviste møte

Nå etterlyser Lippestad større vilje fra ledelsen til å snakke med de ansatte om Irland-etableringen.

- Ledelsen har ikke ønsket å ha samtaler med oss om det. De fire pilotforeningene i SAS har ønsket et møte med SAS-sjef Rickard Gustafson for å diskutere og komme med innspill, men det ble avvist, sier han.

Han forteller at pilotforeningene ba om dette i november, men fikk nei. Selv om de de ansatte har blitt informert, mener Lippestad det er stor forskjell på det og å ha en dialog.

- For meg virker det som ledelsen mener at dette er noe de ikke behøver å diskutere med de ansatte, og at de mener det er en del av styringsretten og heller ikke vil ha det som en del av tarifforhandlingene.

- Må forhandles om

Lippestad vil ha utflagging og innleie opp under tarifforhandlingene, som er i gang i Sverige og Danmark, og ventes å begynne i Norge rett over påske. Da mener han det ikke er til å komme utenom å snakke om Irland-etableringen.

- Vi sier ikke at vi er mot baser utenfor Skandinavia, eller at det brukes en viss andel innleide piloter. Vi har allerede i tariffavtalen med selskapet en åpning for at de kan leie inn andre til å fly der det for eksempel er dårlig økonomi eller oppstartruter som skal testes ut, forteller Lippestad.

Han sier at det er avtalt begrensninger for hvor mye av de totale flygningene som kan utføres av innleide piloter og kabinpersonale.

- Vi vil insistere på at en eventuell utflagging av flyruter blir en del av tarifforhandlingene fordi dette allerede er en del av tariffavtalen, sier han.

Ryanairs modell

Det begrunner han med pilotenes behov for ansettelsetrygghet.

- Om man ikke respekterer de avtalte rammene nå, er det ingen grunn til å tro at de ikke på sikt vil flagge ut alle jobbene.

Leder Jan Levi Skogvang i ScanNor flygerforening, som også organiserer SAS-piloter, vil også ha utflaggingen opp i tarifforhandlingene.

- Når de flagger ut arbeidsplasser, har selskapet satt seg i en situasjon der det er naturlig at det blir diskutert i tarifforhandlingene, sier Skogvang til Dagbladet.

Han svarer slik på hva det er som skiller SAS fra Norwegian og Ryanair, etter den annonserte etableringen i Irland:

- Man har jo tatt de samme skrittene som andre har gjort, ved å flagge ut virksomhet og forlate det skandinaviske selskapet. Så får vi se på omfanget, sier Skogvang.

Shipping-parallell

Jens Lippestad legger ikke skjul på at han synes SAS nå går i feil retning:

- Det er dette SAS har vært en forkjemper for å unngå. SAS-ledelsen har pekt på Norwegians og Ryanairs forretningsmodeller, og har sagt at vi er et skandinavisk selskap og ønsker å drive med skandinaviske regler og ansatte, i motsetning til disse konkurrentene, sier han, og trekker en parallell til Norwegian-sjef Bjørn Kjos' uttalelser.

- Han sier at «det er dette som trygger arbeidsplassene i Norwegian». Spørsmålet tilbake blir da: «Ja, men er det VÅRE arbeidsplasser som sikres?», sier Lippestad, og trekker en ny parallell, nå til shippingnæringen:

- For de norske sjøfolkene er det ikke så stort poeng at skipsrederne tjener mye penger, når ingen av sjøfolkene er norske og alle inntektene forsvinner et annet sted.

- Ulike forretningsmodeller

Ifølge SAS informasjonssjef Knut Morten Johansen er det fortsatt mye som skiller SAS fra Norwegian og Ryanair, når SAS nå etablerer seg i Irland og trolig også vil bruke bemanningsbyråer.

«Det er snakk om ganske så ulike forretningsmodeller. Det vil det fortsatt være selv om SAS etablerer et nytt selskap i Irland med et håndfull antall fly som skal betjene hovedsakelig fritidsruter med utgangspunkt i Spania og London, som flyr til/fra Skandinavia», skriver informasjonssjef Knut Morten Johansen til Dagbladet.

«Bemerkelsesverdig åpenhet»

Johansen mener at selskapet har vist «en ganske bemerkelsesverdig åpenhet», med dialogmøter med alle ansatte om Irland-etableringen «for å rydde av veien usikkerhet».

«Hovedtemaet i møtene har imidlertid vært å spre kunnskap og forståelse for selskapets hovedutfordringer, og erkjennelsen av at SAS ikke kan ha kostnader som er vesentlig høyere enn konkurrentenes».

Ifølge Johansen har det vært diskusjoner om innleie av fly med besetninger i de siste års tarifforhandlinger, noe som vises igjen i avtalene.

«Av respekt for årets forhandlinger så går vi ikke ut med detaljer på innholdet», skriver han.

«Offensive tiltak nødvendige»

Johansen har følgende å si til Lippestads bekymring for at skandinaviske piloters jobber skal flagges ut:

«Skal SAS være relevant for de mange reisende i det voksende ferie og fritidsmarkedet, så kan ikke selskapet ha vesentlig høyere kostnader enn konkurrentene. Det er manglende lønnsomhet som truer de skandinaviske arbeidsplassene, hvilket gjør at offensive tiltak er nødvendige for at SAS skal ekspandere – og med det trygge eksisterende og skape enda flere arbeidsplasser både ute og hjemme.»

Norwegian: - Bare faste ansettelser

Norwegians informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen har flere innvendinger til Lippestads beskrivelse av Norwegian. Han mener det er liten tvil om at en sterkere global tilstedeværelse også trygger norske jobber.

«En tredjedel av alle som flyr med Norwegian interkontinental flyr videre med Norwegian i Europa og Skandinavia. Det betyr at stadig flere benytter seg av Norwegians Skandinavia-ruter, som igjen betyr at behovet for skandinaviske ansatte opprettholdes», skriver han til Dagbladet.

Han peker på at selskapet bare tilbyr faste ansettelser hos samarbeidspartnere eller Norwegian-eide selskaper, og ikke tillater selvstendige næringsdrivende piloter.

Ifølge Sandaker-Nielsen er det viktig å presisere at Norwegian bygger en global virksomhet der veksten kommer utenfor Skandinavia, og at det da er det naturlig å ha baser ved de store trafikknutepunktene som London, New York og Barcelona.

«En stor andel av de internasjonale flygningene er aldri innom Skandinavia, og da sier det seg også selv at rutene ikke kan betjenes av skandinaviske medarbeidere», skriver Sandaker-Nielsen.