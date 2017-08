Tilsynssak mot Sørlandet sykehus og barnevernet

Det blir tilsyn med både barnevernet og helsetjenesten etter drapet på ei ung jente i Kristiansand sist uke

Statens helsetilsyn har vurdert saken i samråd med Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder. I en pressemelding skriver tilsynet at de ser alvorlig på den informasjonen de har mottatt. For å kunne se tjenestene barnevernet og helsetjenesten har gitt, i sammenheng, blir det Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som tilsynsmessig følger opp saken.

Tilsynet skriver: «Det vil det være nødvendig å se nærmere på den samlede oppfølgingen pasienten fikk av avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus og av barnevernet (både kommunalt og statlig). Ungdommens medvirkning vil være sentralt i det videre arbeidet med tilsynssaken. Etter en samlet vurdering overføres derfor saken til Fylkesmannen, som vil ha ansvaret for den videre tilsynssaksbehandlingen.»

- Åpner alle kanaler

Den tilsynsmessige oppfølgingen vil bli organisert og ledet av fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen. Statens helsetilsyn vil bistå med spesialistkompetanse.

Klinikkdirektør Oddvar Sæther ved Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus sier til Dagbladet at det var helt som forventet og ønsket at Helsetilsynet ville åpne en tilsynssak, tatt i betraktning sakens alvorlige karakter.

- Vi åpner alle våre kanaler med informasjon som vi kan sitte på. Alle skriftlige dokumenter oversendes til Helsetilsynet. I tillegg vil vi selvsagt stille opp i møter med dem for å utdype det de finner i dokumentene og forklare eventuelle uklarheter, sier Oddvar Sæther.

Ledelsesgruppen ved klinikken har hatt en foreløpig gjennomgang av saken.

- Vi har sikret at vi gjør alt riktig i forhold til at saksbehandlingen i den akutte fasen og hvordan vi behandler situasjonen etter at den oppstod, sier Oddvar Sæther.

Siktet for drap

Den 15 år gamle jenta var under omsorg av Næromsorg Sør.

Ei 15 år gammel jente er siktet for drap- og drapsforsøk etter at hun knivstakk sommervikar Marie Skuland (17) og ei 23 år gammel kvinne som var kunde i butikken Coop Obs onsdag i forrige uke.

Marie Skuland døde som følge av skadene. 23-åringen ligger på sykehus og er kritisk skadd etter hendelsen.

Politiet jobber nå forløpende med vitneavhør og etterforsking av digitale spor.

Politiet i Agder etterlyste i går en kvinne i forbindelse med knivhendelsen på Coop Obs. På et opptak fra et overvåkingskamera så politiet en kvinne som de så langt ikke hadde kommet i kontakt med, og sendte dermed ut en etterlysning i går.

Nå har kvinnen meldt seg, bekrefter fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille overfor Dagbladet.

- Hun har meldt seg til politiet og vi vil nå avtale avhør med henne, sier Hille.

- Vi tenker at informasjon hun kan komme med vil være relevant. Vi oppfatter at hun er en av de første som hadde kontakt med den avdøde, sier hun.

Politiet tror denne kvinnen kan sitte på informasjon som så langt er ukjent for politiet.