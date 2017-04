Tiltalt for drap på faren, mannen og drapsforsøk på mora. Seksbarnsmora sier hun solgte sex og skylder på egen sønn

(Dagbladet): Den 42 år gamle svenske kvinnen i Arboga-saken er nå tiltalt for drap på ektemannen og faren, samt drapsforsøk på mora.

Hennes da 18 år gamle kjæreste er også siktet for drap og drapsforsøk på mora og faren til kvinnen. 18-åringen har erkjent forholdene. Han sier det var han som holdt kniven og har pekt ut kvinnen som sin medhjelper, skriver Expressen.

Påtalemyndighetene mener den sosionomutdannede seksbarnsmora ga sin tidligere kjæreste kniven og skal ha funnet elektroniske spor på at hun styrte mannen over telefonen.

Den 42 år gamle kvinnen og den 19 år gamle kjæresten ble pågrepet i Trondheim i slutten av august i fjor.

- Druknet mannen

På seinsommeren i 2015 ble kvinnens ektemann, Aki Paasila (42), funnet død i en innsjø i nærheten av ei hytte i Arboga 15 mil vest for Stockholm. Saken ble henlagt og dødsårsak var antatt drukning.

3. august i fjor ble imidlertid kvinnens far (68) funnet drept på hytta i Arboga. Hennes mor (63) ble funnet hardt skadd. Funnet av den drepte faren og den skadde mora utløste en gjenopptakelse av ektemannens dødsfall, og kvinnen er nå tiltalt for alle forholdene.

Svenske påtalemyndigheter mener kvinnen og 18-åringen sammen knivdrepte faren og forsøkte å drepe mora. I etterforskningsmaterialet framgår det også at kvinnen oppfordret til å sende en sms som skulle mistenkeliggjøre andre for drapet, skriver Aftonbladet.

Påtalemyndighetene mener kvinnen drepte sin ektemann ved drukning alene eller sammen med andre. De lister opp penger, konflikt og sjalusi som motiv for drapet.

- Solgte sex

Det kommer nå fram en rekke opplysninger om hva kvinnen har forklart i avhør.

Ifølge SVT har kvinnen i avhør forklart at hun ikke drepte faren eller forsøkte å drepe mora, og at hun på drapstidspunktet solgte sex til flere menn på en bensinstasjon.

Den versjonen holdt hun fast på i flere avhør, sier en person tett på etterforskningen. Hun navnga også en hallik, men vedkommende satt i fengsel og hadde ikke permisjon på tidspunktet.

Expressen skriver også at hun har skyldt drapet på tre andre menn. Blant annet skal hun ha skyldt på sin egen sønn. Kvinnen skal ha kommet med ni ulike forklaringer om hva hun gjorde på drapskvelden, men ingen av dem har holdt som alibi.

Aktor Jessica Wenn opplyste på en pressekonferanse i dag at den nå 19 år gamle mannen gikk inn på soverommet og knivstakk begge foreldrene da de lå og sov. 42-åringens far døde i senga, mens mora blir bevisstløs og våkner til senere og varsler politiet. Ifølge 19-åringens forklaring la de kniven i en plastpose før de kastet den i ei elv.

Påtalemyndigheten mener også kvinnens 19 årige tidligere kjæreste reelt sett er 23 år gammel. En venn av mannen skal i avhør ha forklart at 19-åringen har drept før.

Bedrageri

Kvinnen er også tiltalt for grovt bedrageri, forsøk på bestikkelser, trusler mot tjenestemann og forfalskning. Kvinnen skal ha betalt en fengselsvakt 5000 kroner for å smugle ut et brev fra fengsel, og skal i avhør ha truet med å mishandle avhøreren.

Hun er også tiltalt for grov forsikringssvindel i forbindelse med ektemannens død.

If har tidligere nektet å utbetale 2,5 millioner svenske kroner i livsforsikring til kvinnen på grunnlag av egen etterforskning; de mistenker at hun forfalsket forsikringen og tok livet av mannen. I livsforsikring, som de mener kvinnen tegnet, oppgir hun at mannens dødsfall ikke skyldes noen andre.

Saken har fått navnet «sommarstugemorden» i Sverige, siden begge drapene fant sted ved et sommerhus utenfor Arboga.

Den 42 år gamle kvinnen, som er tidligere ustraffet, er utdannet sosionom og seksbarnsmor.

Arboga-drapene En 42 år gammel drapssiktet svensk kvinne som sammen med en 19 år gammel afghaner ble pågrepet i Trondheim i fjor, knyttes til flere lovbrudd.

8. august 2015 ble 42-åringens daværende ektemann funnet død i innsjøen Hjälmaren utenfor Arboga i Västmanland i Sør-Sverige. Politiet startet ingen drapsetterforskning.

Forsikringsselskapet startet egen gransking og nektet å utbetale livsforsikringen på 2,5 millioner kroner som 41-åringen skal ha tegnet for ektemannen.

3. august 2016 ble kvinnens far funnet død og moren skadd i familiens sommerhus i Arboga. Moren ble først mistenkt, men hun fikk siden status som offer i saken.

16. august 2016 ble 42-åringen pågrepet på Arlanda da hun forsøkte å forlate landet. Hennes 19 år gamle afghanske samboer ble også pågrepet, begge mistenkt for drap og drapsforsøk. Tre dager senere ble de løslatt, da påtalemyndigheten ikke begjærte dem varetektsfengslet.

Kvinnen dro etter løslatelsen til Thailand sammen med noen av barna sine.

Siden ble 42-åringen og 19-åringen siktet og etterlyst internasjonalt for drap og drapsforsøk på kvinnens foreldre. 30. august 2016 ble paret pågrepet i Trondheim.

Sommeren 2016 ble kvinnen etterforsket for seksuelt overgrep mot flere tenåringsgutter, men saken ble henlagt.

Den 19 år gamle afghaneren har tilstått drap på kvinnens far og drapsforsøk på kvinnens mor.

Påtalemyndigheten har tatt ut tiltale mot den 42 år gamle kvinnen for drap på ektemannen og faren, og drapsforsøk på moren.