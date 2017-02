Tine ber Økokrim om å sjekke leverandør

Tine har varslet Økokrim om mulige lovbrudd knyttet til en leverandør.

Tine ble gjort oppmerksom på forhold rundt en av sine leverandører av Dagens Næringsliv og gikk deretter til Økokrim.

- Tine ser svært alvorlig på de opplysningene. Vi ønsker åpenhet rundt saken og vil bistå Økokrim med all tilgjengelig informasjon. Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine.

Assisterende Økokrim-sjef Hedvig Moe Øren bekrefter fredag formiddag at de har mottatt en henvendelse fra Tine om mulige lovbrudd, men vil foreløpig ikke kommentere saken ytterligere.

Ifølge Dagens Næringsliv er det leverandørrelasjoner fra 2011 til 2015 som skal granskes av Økokrim.

(NTB).