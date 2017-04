Tine mistet mannen til kreft. På tirsdag ble hun rundstjålet: - Tyver har stjålet det verst tenkelige

(Dagbladet): Tine Bjørneboe (40) opplevde mange huseieres store skrekk da to tyver brøt seg inn i huset hennes i den danske byen Næstved tirsdag. Tyvene kom seg unna med verdier for flere tusen kroner, men verst av alt var det som ikke kan verdsettes i kroner og øre.

Mistet minner

For 30. november 2016 døde hennes mann, Jacob, etter mange års kamp mot kreft, 45 år gammel.

I et innlegg på Facebook som er delt over 10.000 ganger og har fått over 1000 kommentarer, kommer hun med en innstendig bønn til innbruddstyvene.

«Kjære tyv. Hvis du har noen form for empati, så kom tilbake og lever de tingene du i dag har stjålet fra meg og mine barn. Minner fra mine barns nylig avdøde far og min mann. Jeg ber deg», skriver Bjørneboe.

For innbruddstyvene stjal med seg «det verst tenkelig», som Bjørnebo skriver, nemlig Jacobs to datamaskiner, hans Go Pro-kamera og barnas iPader.

- Alt var på de datamaskinene. Alle minnene fra vår tid sammen og våre barns liv, forteller Bjørneboe til BT.dk.

Fikk melding fra nabo

Det var tirsdag ettermiddag Bjørneboe ble gjort oppmerksom på at noe hadde skjedd.

«Hvorfor er det politi i hagen din», stod et i en melding fra en nabo. Bjørneboe rakk knapt å tenke seg om før det kom en ny melding, denne gang med bilde av et kjellervindu som var brutt opp.

«Dere har hatt besøk».

To unge menn med hettegensere skal ha kjørt fra stedet i en liten hvit bil cirka klokken 11.30.

«Kjære tyver. Dere har naturligvis fritt leide hvis dere setter tingene på denne adressen eller hvilken som helst annen adresse», avslutter Bjørneboe Facebook-innlegget med.

Vil gi tyvene 5000 kroner

En vennlig sjel har også tilbudt seg å gi tyvene 5000 kroner kontant dersom de kan levere utstyret med filer og bilder inntakt.

Tine Bjørneboe gir overfor Dagbladet uttrykk for at hun synes det er rørende å oppleve at så mange bryr seg.

- Det er overveldende og rørende å oppleve så stor oppmerksomhet på Facebook, og å kjenne den kjærligheten og omsorgen og ikke minst vreden på våres vegne. Det finnes et stort ønske om å hjelpe oss, og det er fantastisk, sier Bjørneboe til Dagbladet.

Da Dagbladet snakket med Bjørneboe klokka 23.30 tirsdag, hadde hun fortsatt ikke hørt noe fra tyvene. Men hun håper fortsatt at noen skal melde seg .

- Uansett hva som skjer nå, så er jeg glad for at jeg har gjort et forsøk på å få tilbake tingene våre. Det betyr noe for meg at jeg vet det, og at jeg kan fortelle det til våre barn når de forstår hva vi har mistet, sier hun.