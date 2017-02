Tingretten om 85-åring: «Han stirret på naboen og dunket krykken sin hardt i bakken gjentatte ganger slik at det medførte støy»

(Dagbladet): Siden 1964 har den 85 år gamle mannen bodd i sitt hus langs en blindvei i Bodø sentrum.

På motsatt side av veien har kommunen eid en tomt, som i 2006 ble solgt til et ektepar.

85-åringen ønsket ikke at paret skulle få bygge hus på nabotomta. Han mente det hadde skjedd feil i søknadsprosessen, og han framsatte formelle innsigelser bade til kommunen og direkte til sine nye naboer.

Besøksforbud

Dette vant han imidlertid ikke fram med, og i 2008 sto det nye huset ferdig og ekteparet flyttet inn.

Og der startet konflikten mellom 85-åringen og naboene, som med åra har tilspisset seg så mye at den i januar i år endte med å bli behandlet som en straffesak i Salten tingrett. Fire dager ble satt av til behandlingen, der det blant annet ble ført 18 vitner og gjennomført tre befaringer på tre åsteder.

85-åringen stod tiltalt for både brudd på ni besøksforbud og ett tilfelle av plagsom oppførsel mot naboen. Han erkjente seg ikke skyldig.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

- Dunket med krykken

Tingrettens konklusjon var den motsatte: 85-åringen ble dømt til 60 dagers betinget fengsel, samt å betale ei bot på 15 000 kroner.

I den 24 sider lange dommen trekkes det fram flere eksempler på hvordan retten mener 85-åringen har krenket naboene:

«Han dunket krykken sin hardt i bakken slik at det medførte støy inne i boligen, samt at han blinket gjentatte ganger med en lampe fra et vindu i (sitt eget hus) da N.N. (fornærmede) gikk fra boligen», heter det i dommen.

Og:

«Han gikk mot N.N (fornærmede), som sto ved sin bolig mens han stirret på ham og dunket krykken sin hardt i bakken gjentatte ganger slik at det medførte støy».

«Stirredom»

Ifølge dommen skal dessuten 85-åringen ha siktet med stokken som et gevær, og nektet å etterkomme politiets gjentatte pålegg om å forlate et område i Bodø sentrum.

«Stirredommen», kaller Avisa Nordland saken, som også skriver at 85-åringen nå har anket den.

- Man kunne like gjerne kalt den «dunkedommen», sier 85-åringens forsvarer, advokat Tarjei Ræder Breivoll til Dagbladet.

- Mannen er jo dømt for å ha brutt et besøksforbud ved å passere naboen på gata og dunke med krykka si i bakken. Han har ikke ringt, sendt sms eller epost til dem. Han har ikke banket på døra deres, vært på eiendommen deres - eller i det hele tatt snakket med dem. Men det er klart han har passert dem av og til, de er jo tross alt naboer, utdyper advokaten.

- At dette skal utgjøre brudd på besøksforbudet er uforståelig for tiltalte. Han mener tingretten har lagt lista vesentlig for lavt når det gjelder hva som skal anses som brudd, sier Ræder Breivoll.

Ønsket ikke straffesak

Han forteller at klientens ønske har vært at konflikten ikke skulle ende opp som en straffesak, men at partene kunne kommet til en enighet på andre måter.

- Han opplever det som vanvittig at det offentlige i stedet bruker enorme ressurser på å få ham dømt, sier advokaten som forteller at klienten ikke aksepterer at det han har gjort skal være brudd på besøksforbud.

- Han bestrider at han har brutt forbudet, og anket derfor dommen, sier Ræder Breivoll.

Dagbladet har vært i kontakt med den fornærmede naboen, som ikke ønsker å kommentere saken.