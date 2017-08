Titusenvis av barn lider stor nød i Norge: - Det er en tragedie

(Dagbladet): Røde Kors har, i samarbeid med SSB, kartlagt eksisterende statistikk og forskning om lidelse og humanitære behov i Norge i dag.

Det gjør at Røde Kors nå sammenfatter en liste over hvilke åtte grupper som lider størst nød i Norge i 2017. Barn er gjengangere på lista som ifølge Røde Kors avdekker store hull og dyptgående systemsvikt i deler av den norske velferden.

Dette er gruppene med de største humanitære utfordringene i det norske samfunnet i dag, ifølge Røde Kors:

Personer som inntar narkotika med sprøyte eller har andre alvorlige rusproblemer. Barn som utsettes for mishandling, vold, mobbing og omsorgssvikt. Asylsøkere, særlig barn, og de som har fått avslag. Eldre med og uten demens, på sykehjem. Alvorlig psykisk syke personer. Sosialhjelpsmottakere over lang tid. Fattige barnefamilier. Unge utenfor jobb og utdanning.

Bernt Apeland, generalsekretær i Røde Kors Norge, kaller lista en «temperaturmåling» av humanitære behov. Det er tredje gang Røde Kors gjør en slik måling, og temperaturtendensen som avdekkes er ikke positiv.

- Røde Kors har som oppgave å hindre og lindre nød. Derfor må vi fra tid og annen foreta en temperaturmåling i det norske samfunnet. Vi ser tydelig nå at pila peker feil vei, sier Apeland til Dagbladet.

Vold fra foreldre

Han viser blant annet til at barnefattigdommen i Norge har tredoblet seg siden begynnelsen av 2000-tallet og at titusenvis av norske barn utsettes for vold fra sine foreldre.

Kriteriene bak vurderingen: Høy dødelighet: høy dødelighet og død før normaltid



Fattigdom og fysisk nød: Ikke råd til mat eller andre grunnleggende materielle goder, bostedsløs



Fysisk lidelse: Smerter og funksjonshemming



Psykiske plager og lidelser: Depresjon, angst, utrygghet, meningsløshet og rusproblemer



Mellommenneskelig lidelse: Ensomhet, isolasjon, konflikter, vold og mobbing



Sosial lidelse: Arbeidsledighet, utestengning, diskriminering, stigmatisering

Røde Kors-rapporten bygger blant annet på følgende SSB-statistikk om norske barns levekår: 60 000 norske barn utsettes for alvorlig vold av sine foreldre. 63 000 barn mobbes. Nesten 100 000 barn vokser opp i fattigdom. 73 000 barn og unge står utenfor skole eller arbeidsliv.

- Og i stor grad er det sammenfall mellom disse gruppene. Det betyr at enkelte barn utsettes for vold av sine foreldre, de mobbes og de vokser opp i fattigdom. Det betyr en svært dårlig start på voksenlivet, med fysiske og psykiske plager for den det gjelder. Intet mindre enn en tragedie for barna, sier Apeland.

Dobbel eller trippel ulykke

Han anslår at mellom 40 000 og 50 000 barn befinner seg i en slik situasjon med dobbel ulykke.

- I 2017 er det størst opphopning av humanitær mangler hos de unge i Norge, oppsummerer Apeland.

Røde Kors-sjefen tar derfor til orde for en jevnlig kommunal kartlegging av barn og unges levekår, og han ønsker en lovfesting av forebyggende tiltak som ungdomsklubber.

- Da er det viktig at tiltakene er lavterskeltilbud. De må ikke koste mye penger, og de må kreve liten grad av forpliktelse fra barn og ungdom. Det skorter ikke på politisk vilje til å hjelpe barn i Norge, men det mangler effektive tiltak.

Asylsøkere og eldre

I sin omtale av asylsøkere i Norge tar Røde Kors også til orde for at alle barn i asylmottak bør få gratis helsehjelp, og at asylsøkere er en sårbar gruppe det bør tas særskilte hensyn til: «Særlig personer som har fått avslag på sin asylsøknad, og som ikke kan eller vil returnere, befinner seg i en svært vanskelig situasjon, da den støtten de kan få fra det offentlige er begrenset. En høy andel migranter sliter med betydelige psykiske problemer. Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er også en utsatt gruppe. [...] Alle barn i mottak bør få gratis helsehjelp».

- Det skal være nulltoleranse for lidelse blant alle barn i Norge, uansett, forklarer Apeland.

Også eldre på sykehjem, psykisk syke og de utenfor arbeidslivet er en utsatt gruppe i samfunnet vårt, slår Røde Kors-rapporten fast.