(Finansavisen): I oktober 2014 kjøpte Union to eiendommer i Stavanger sentrum for 618 millioner. Nykirkebakken 2 ble kjøpt for 378 millioner mens Verksgata 1A ble kjøpt for 240 millioner.

Ifølge Finansavisen ble de i går solgt til Nordea Liv for 777 millioner.

- Det var en del interessenter, og til slutt var det to som knivet i budrunden, sier styreleder i næringsmeglerselskapet Akershus Eiendom, Roar Sandnes, som sto for salget.

Fantastisk avkastning

Etter hva Finansavisen skjønner, har Union foretatt en del endringer i leietagermassen, men ikke gjort større investeringer i bygget. Anslår man at egenkapitalandel på kjøpstidspunktet var 30 prosent (rundt 180 millioner kroner), har fondet hatt en solid egenkapital-avkastning.

«Vi er fornøyd med dette salget, som har gitt våre investorer en god avkastning. Utover dette så har vi som policy at vi ikke kommenterer kjøps- og salgsaktivitet knyttet til våre fond», skriver Lars Even Moe i Union Eiendomskapital

- God timing

- Vi tror det er god timing nå. Bygget har veldig god beliggenhet, lav ledighet, og jeg tror vi skal få leid ut det lille som står tomt. Det ser lysere ut i Stavanger nå, sier investeringsdirektør for eiendom i Nordea Liv, Nils Arne Gundersen, til Finansavisen.

Den største leietageren i bygget er Stavanger Aftenblad, og totalt er eiendommen på 20.000 kvadrat-meter kontorlokaler og 3.000 kvadratmeter parkering.

Ifølge Finansavisen opplyser Nordea Liv at bygget gir en direkteavkastning på 5,5 prosent.

