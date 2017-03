To år etter Germanwings-styrten: Lubitz' far i konflikt med pårørende

(Dagbladet): Det er i dag to år siden et passasjerfly styrtet i Alpene på vei fra Barcelona til Düsseldorf, der alle de 144 passasjererne og seks besetningsmedlemmer omkom.

Etterforskerne konkluderte med at den tyske annenpiloten Andreas Lubitz var skyld i styrten. Tysk påtalemyndighet mente Lubitz led av alvorlig depresjon og med overlegg styrtet flyet i en fjellside. Han skal ha låst kapteinen ute av cockpit før han kjørte Germanwingsflyet rett i bakken.

Familien til Germanwings-piloten har ikke uttalt seg til offentligheten siden styrten, men de ønsket å bruke dagen i dag til å presentere bevis på at sønnen var uskyldig - og faren inviterte til pressekonferanse.

Tidspunktet for dette reagerer andre pårørende på, for mens pressekonferansen gikk for seg i Berlin, samlet hundrevis av pårørende seg for en markering i Frankrike.

Pårørende reagerer

Advokat Elmar Giemulla, som representerer flere av de pårørende, mente at Günter Lubiz var med på å føre en uansvarlig kampanje som ville rippe opp i gamle sår.

- Jeg kan tenke meg at Mr Lubiz ønsker å fremme en teori som vil frikjenne hans sønn for alt ansvar, sa hun til den tyske avisa Rheinische Post, ifølge Express.

- Selvfølgelig vet vi at det i dag er to år siden og selvfølgelig forventet vi at folk ikke kom til å ta det så bra at vi valgte denne dagen. Uansett hvilken dag vi hadde valgt, tror jeg reaksjonen ville vært den samme, sa faren, Günter Lubitz.

- Vi valgte ikke denne dagen for å såre familiene til ofrene, men for å velge den dagen som var best for hva vi ønskte å oppnå, sa han.

Mener han er uskyldig

- Min sønn var ikke depressiv, han var livsglad og et ansvarlig og engasjert menneske, lyder faren sin beskrivelse av sønnen på pressekonferansen.

Hovedbudskapet var at han mente sønnen ikke var depressiv og ikke til å legge skylden på.

Familien Lubiz mener etterforskerne av flystyrten har feilet i å etterforske ulykken fra alle mulige vinkler.

- Det jeg skal fortelle dere nå vil jeg gjøre forsiktig, fordi det kan lett misforstås. Min sorg, min kones sorg og min yngre sønn, som jeg også snakker for her, er en helt spesiell type sorg som er annerledes fra sorgen til alle andre, sa han på pressekonferansen.

Han viser til at de ikke bare må leve med sorgen etter tapet av sønnen, men også med at media portretterer han som en depressiv massemorder som med selvordstanker styrtet et fly og ikke brydde seg om at det ville ta livet av 149 mennesker.

- Vi må leve med det faktum at hver gang det er et grusomt angrep i verden, blir sønnen vår nevnt. Og vi må leve med det fakum at sønnen vår blir portrettert som kronisk deprimert i media.

- Det er riktig at han i 2008 og 2009 led av en depresjon, men seks år før styrten overkom han denne depresjonen, sier han.

Günter Lubitz har siden 2015 samarbeidet med journalisten Tim van Beveren, som han kaller en "internasjonalt anerkjent luftfartsekspert", og kommet fram til at en karbonmonoksid-lekkasje i cockpiten kan ha satt sønnen ut av spill, melder NTB.