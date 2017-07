To bilførere sloss på motorveien ved Ikea i Bergen

(Dagbladet): i 13.30-tida kom en mengde meldinger inn til politiet i Hordaland: To personer sto og sloss på motorveien ved Ikea i Åsane nord i Bergen. Meldingene førte til straksutrykning.

- Meldingene gikk ut på at to biler med to personer hadde stanset i den nordlige avkjøringen ved nye Ikea. Personene hadde gått ut og begynt å slåss, forteller operasjonsleder Stine Mjelde til Dagbladet.

Da politipatruljen kom fram, hadde den ene personen og bilen forsvunnet fra stedet, men Mjelde opplyser i 14-tida at begge er under politiets kontroll.

- Det er skader på det ene kjøretøyet, sier hun.

Slåsskampen skapte store problemer på E39, og trafikken i begge de nordgående feltene stoppet opp.

- De i sørgående ringte også, dette skapte fare for andre hendelser. Det er ingen ønskesituasjon, sier Mjelde.

Nå ligger det an til et etterspill etter basketaket.

- Først må vi finne ut hvorfor de var sinte på hverandre, deretter må vi vurdere å åpne politisak - her var det jo både vold, mulig skadeverk og farlige trafikale situasjoner, så det er mye å nøste opp i, sier operasjonsleder Stine Mjelde.