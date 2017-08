To døde etter at småfly nødlandet på strand i Portugal

(Dagbladet): Det melder Washington Post.

Ulykka skjedde på det populære feriestedet Costa da Caparica, sør-vest for hovedstaden Lisboa, onsdag.

Ofrene er en mann i 50-årene og ei åtte år gammel jente, bekrefter Pedro Coelho Dias, talsmann for portugisisk politi, overfor avisa CM Journal.

Ofrenes nasjonalitet er ikke offentliggjort.

Et øyevitne forteller til TV-kanalen SIC Noticias, sitert av NTB, at flyet fløy lavt over folkemengden før det landet på stranda. Det skal også ha vinglet, noe som skapte panikk i folkemengden nede på bakken, ifølge Associated Press.

Da det traff bakken, var foreldrene til den drepte jenta rett ved. De kom fra hendelsen uten fysiske skader.

Det samme gjelder de to som befant seg om bord i Cessna-flyet.

Disse skal ha blitt ført vekk fra stranda av politiet.

