To døde etter ulykke på Romerike

(Dagbladet): Klokka 20.00 meldte politiet på Romerike om at en bil og en motorsykkel hadde kollidert på fylkesvei 120.

To personer er bekreftet døde i forbindelse med ulykka. Dette i etterkant av forsøk på livreddende arbeid på stedet.

Ulykka fant sted nær Gardermoen.

Én skadd

I tillegg til to døde, er minst én person skadd og fraktet til sykehus i forbindelse med ulykka, ifølge Romerikes Blad.

Skadeomfanget på vedkommende er ukjent.

- En personbil med fire personer skulle svinge av mot Ukkestad, og da den forsøkte å svinge, klarte ikke en møtende motorsykkel å stoppe, sier operasjonsleder Kristian Loraas til Dagbladet om ulykka.

Stenger vei

Han sier at det var to personer om bord på motorsykkelen, men kan foreløpig ikke bekrefte om det var disse to som har mistet livet.

Fylkesvei 120 er stengt mellom Ukkestad i Nannestad og Øyavegen som følge av hendelsen.

Den vil forbli stengt over et lengre tidsrom, ifølge politiet.

- Vi har politienheter på stedet, og har varsla ulykkesanalysegruppa. Det vil bli gjort både teknisk og taktisk etterforskning, sier Kristian Loraas.

