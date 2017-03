To gjengemedlemmer siktet for bortføringer og «satanisk» drap på tenåringsjente

(Dagbladet): Den siste tiden har politiet i USA arrestert en rekke gjengmedlemmer fra den beryktede og voldelige MS-13-gjengen.

Og før helgen måtte ytterligere to gjengmedlemmer møte for retten, siktet for kidnappingen av tre tenåringsjenter og drapet på den ene av dem, skriver Houston Chronicle.

«Satanisk» drap

16.februar ble ei ung jente, så langt kun identifisert som «Genesis», funnet liggende ved en fortauskant vest i Houston, med skuddskader i fjeset og brystet.

Jenta skal være 15 år, var liten og tynn og ble funnet av en mann som var på vei til skolen med barna sine tidlig om morgenen.

Drapet skal ha gufne undertoner. Den unge, uindentifiserte jenta skal ha blitt drept i et satanisk rituale, etter at hun skal ha vært respektløs overfor gjengmedlemmenes sataniske alter.

Det førte til at en av de to siktede mennene erklærte at de måtte ofre en sjel til «udyret».

En av de to som kom fra kidnappingen med livet i behold, ei 14 år gammel jente, har forklart etterforskerne at en av mennene skal ha gått fram til det sataniske alteret og tilbudt statuen som stod der en sigarett som et tilbud om fred.

- Han kom tilbake fra statuen og fortalte hele gruppa at udyret ikke ville ta imot materielle gaver, men ville ha en sjel, sier dommer Maria Jackson, ifølge nyhetsbyrået AP.

På tross av at jentas identitet ikke offisielt er bekreftet ennå, er politiet overbevist om at de har klart å finne ut hvem hun er, og møtte torsdag jentas familie.

Lo i retten

De to mennene som er siktet for drapet, Miguel Alvarez-Flores (22) og Diego Hernandez-Rivera (18) har innrømmet at de var involvert i både bortføringene og drapet på den 15 år gamle jenta.

Da de møtte i retten fredag lo, smilte og vinket de til kameraene, ifølge Houston Chronicle.

Det grufulle drapet er likevel langtfra det eneste de to mennene knyttes til. Drapet og bortføringene er en del av en større sak, en sak som inkluderer drap, kidnapping, kokain og sexhandel. Det er FBI som koordinerer etterforskningen.

Begge de to mennene oppholder seg, som flesteparten av medlemmene i MS-13-gjengen, i USA ulovlig.

Alvarez-Flores, kjent som «Diabolico», har fortalt politiet at han er lederen av den lokale MS-13-grupperingen.

Mange pågrepet

De siste årene har politiet gått hardere etter MS-13-gjengen, også kalt Mara Salvatrucha.

Tidligere denne uka offentliggjorde føderale aktorer at de hadde pågrepet 13 medlemmer av MS-13 i Brentwood i staten New York.

De 13 er siktet for en rekke voldsepisoder og sju drap, blant annet det gruoppvekkende dobbeltdrapet på tenåringene Nisa Mickens (15) og Kayla Cuevas (16).

MS-13 ble trolig grunnlagt som en gategjeng i Los Angeles på 80-tallet. Grunnleggerne var flyktninger som flyktet fra borgerkrigen i El Salvador.

Nå er det en stor internasjonal organisasjon, med titusenvis av medlemmer i flere Sentral-Amerikanske land og amerikanske stater.

Gjengen har også tiltrukket seg oppmerksomheten til president Donald Trump. Under et intervju med Time i desember, i forbindelse med at de hadde kåret ham til «Person of the year», dro Trump fram et eksemplar av avisen Newsday.

På forsiden stod det «Ekstremt voldelig gjenggruppering». Saken handlet om gjengbrutaliteten i Brentwood.

Trump henviste til artikkelen for å underbygge og begrunne sitt ønske om tøffere innvandringslover.

- De kommer fra Sentral-Amerika. De er tøffere enn noen du har møtt. De dreper og voldtar alle der ute. De er ulovlige. Og de er ferdige, sa Trump.

MS-13 i Norge

Gjengen er ikke helt fremmed i Norge heller. I 2010 skrev Dagbladet at MS-13 hevdet å være etablert i Norge. Miljøet besto av rundt 40 ungdommer der flere hadde tatovert seg med karakteristiske tatoveringer.

Men miljøet fikk ikke noe fotfeste. Politiet avlivet det lille som hadde utviklet seg raskt, og de beskrev det som en trend blant ungdom som ikke var organisert, men løsrevne fraksjoner.