To jordanere drept av israelsk ambassade-vakt i Jordan

Israels forsøk på å løse striden om Jerusalems hellige høyde er blitt enda vanskeligere etter at en israelsk ambassadevakt drepte to jordanere i Amman.

Drapene skjedde søndag kveld da arbeidere kom med møbler til en leilighet knyttet til Israels ambassade i den jordanske hovedstaden.

Ifølge det israelske utenriksdepartementet ble en av arbeiderne, en 17 år gammel gutt av palestinsk opprinnelse, skutt og drept etter at han stakk et skrujern i ryggen på vakten.

Den andre jordaneren ble ifølge departementet skutt og drept ved et uhell. Han var lege og eieren av leiligheten, melder israelske medier.

Den israelske vakten ble lettere skadd.

Jordan vil etterforske drapene og krever at den israelske vakten blir værende på ambassaden. Men den israelske regjeringen insisterer på at vakten i henhold til internasjonale konvensjoner har diplomatisk immunitet.

Mulig evakuering

Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal ha snakket med vakten og forsikret ham om at han vil bli brakt hjem til Israel. Han sier også at Jordans ambassadør til Israel besøkte det israelske utenriksdepartementet mandag for å drøfte krisen.

Ifølge en ikke navngitt israelsk tjenestemann blir det vurdert å evakuere alle ansatte ved ambassaden på grunn av den spente situasjonen i Jordan. Enten vil alle eller ingen ved ambassaden bli evakuert, framholder han.

Den diplomatiske krisen mellom de to landene kommer samtidig som Jordan forsøker å få Israel til å fjerne metalldetektorene som israelsk politi har satt opp ved inngangen til Haram al-Sharif, også kalt Tempelhøyden, i israelskokkuperte Øst-Jerusalem.

Jordan har overoppsynet med plassen, som huser al-Aqsa moskeen og er muslimens tredje helligste sted etter Mekka og Medina. Høyden regnes også som hellig av jødene, men de har ikke lov til å bruke plassen til å be.

Protest i Jordan

Jordan er ett av to arabiske land som fortsatt har diplomatiske bånd til Israel. Det andre er Egypt. Mange muslimer reagerer sterkt på at Israel nå kontrollerer adgangen til stedet ved hjelp av metalldetektorer. Fredag demonstrerte flere tusen jordanere mot Israel i Amman.

Mandag var den amerikanske Midtøsten-utsendingen Jason Greenblatt på vei til Jerusalem.

Greenblatts besøk er det første tegnet til at Trump-administrasjonen vil forsøke å løse den fastlåste situasjonen mellom Israel og en rekke muslimske land som har oppstått etter at Israel monterte de omstridte metalldetektorene.

(NTB)