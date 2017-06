To journalister drept i Mosul

I natt døde den franske jornalisten Stephan Villeneuve, etter at han ble alvorlig skadet da en mine eksploderte mandag morgen. Hans kurdiske hjelper, Bakhtiyar Addad, døde i går, melder France Inter. To andre journalister ble skadd.

Villeneuve var utsendt for den franske tv-kanalen France 2, og skulle lage en reportasje om kampen om Mosul.

Frykter levende skjold

Je vais bien. Je suis immensément triste pour Bakhtiyar et mes confrères. Merci de ne pas me solliciter ces prochains jours. — Samuel Forey (@SamForey) June 19, 2017

Den franske journalisten Samuel Forey ble også lett skadd i gårsdagens angrep. På Twitter skriver han at han er «ekstremt trist» over å ha mistet gode kolleger.



TV-teamet og deres kurdiske hjelper fulgte irakiske spesialstyrker og deres kamp for å ta tilbake kontrollen over Iraks nest største by.

Terrorgruppa IS har kontrollert Mosul helt siden sommeren 2014, men er nå kun i et lite område av det vestlige Mosul. IS befinner seg nå i et område av Mosul der det antas å bo rundt 100 000 sivile irakere, som mange frykter skal bli brukt som levende skjold.

Gatene i Vest-Mosul er trange, i tillegg til at IS har lagt ut miner mange steder. Derfor tar kampen lengre tid enn den irakiske hæren opprinnelig hadde håpet - og antatt.

IS-gisler

Irak er en av de farligste stedene å dra for journalister. Ifølge organisasjonen Reporters sans frontières, er 26 journalister drept i irak-konflikten siden 2014. Tre journalister er drept siden Mosul-offensiven startet i oktober i fjor.

I tillegg holdes ti journalister eller noen av deres medhjelpere, alle irakere, som gisler av IS.