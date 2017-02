– To kvinner siktes for drap på Kim Jong-nam

De to kvinnene som er mistenkt for å ha utført angrepet som kostet Kim Jong-nam livet, blir siktet for drap onsdag, opplyser Malaysias riksadvokat.

Dødsstraff

Riksadvokat Mohamed Apandi Ali sier tirsdag at dersom de to kvinnene blir erklært skyldige, venter dødsstraff. Han bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at de to kommer til å bli siktet for drap onsdag.

Den nordkoreanske lederen Kim Jong-uns halvbror, Kim Jong-nam, døde mandag 13. februar kort tid etter at han ble sprayet eller påført en væske i ansiktet på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia.

Malaysisk politi opplyste 24. februar at spor av nervegiften VX, som står på FNs liste over masseødeleggelsesvåpen, ble funnet på Kims ansikt.

Ytterligere to mistenkte er pågrepet i Malaysia, deriblant en nordkoreaner og en malaysier. Sistnevnte er løslatt mot kausjon, mens nordkoreaneren fortsatt sitter i politiets varetekt.

Politiet i Malaysia leter fortsatt etter ytterligere sju personer, mistenkt for å ha koblinger til drapet.

Til Nord-Korea

Tirsdag ankom en delegasjon fra Nord-Korea Kuala Lumpur. De ønsker å hente hjem den drepte, opplyser Ri Tong Il, Nord-Koreas tidligere viseambassadør til FN.

Myndighetene i Nord-Korea har så langt ikke identifisert den avdøde som Kim Jong-nam, men bare som en nordkoreansk statsborger med diplomatpass.

Delegasjonen ønsker også å sikre løslatelsen av landsmannen som sitter i varetekt.

- Del beviser

Den britiske diplomaten Matthew Rycroft ber Malaysia dele beviser om bruk av nervegassen VX i drapet på halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un med FN. Han sier at opplysninger om angrepet også bør deles med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Fredag sa OPCW at «enhver bruk av kjemiske våpen er svært urovekkende». Organisasjonen sier at «malaysiske myndigheter ser ut til å ha fastslått at nervegiften VX ble brukt i et drap på flyplassen 13. februar».

NTB.