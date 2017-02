To kyr avlivet etter at de gikk gjennom fjøsgulv og landet i én meter møkk

To kyr er avlivet etter å ha gått gjennom gulvet og havnet i en møkkjeller på Nordre Land i Oppland.

Dyrene datt gjennom gulvet og ned i møkkjelleren, i et meterdypt lag med kumøkk.Litt over midnatt natt til søndag måtte brannvesenet rykke ut for å bistå i bergingsforsøk.

– Det viste seg å være litt mer komplisert enn først antatt. De lot seg dessverre ikke redde og ble avlivet. Vi så på muligheten for å hente dem opp eller ut på siden, men begge deler ble for vanskelig på grunn av mengden avføring, sier operatør Knut-Arild Bakke ved brannvesenet i Hedmark og Oppland til NTB.

(NTB)