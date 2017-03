To menn skutt i hodet i Stockholm. Begge døde

(Dagbladet): To menn er bekreftet døde etter at de ble skutt i Kista nord for Stockholm onsdag kveld, melder politiet på sine egne nettsider.

- Den ene døde like etter skuddet og den andre senere på natten. Siden har vi jobbet med å få kontakt med de pårørende, opplyser Carina Sagerlind, pressekontakt ved Stokcholm-politiet til Aftonbladet.

De to mennene i 20-årsalderen ble bragt til sykehuset Karolinska.

Skutt i hodet

De to mennene skal ha blitt skutt i hodet og ble funnet sittende i en bil.

En av de to drepte mennene skal ha blitt skutt flere ganger fra kloss hold. Minst fire skudd skal ha blitt avfyrt i forbindelse med hendelsen.

Bilen de to ble funnet i hadde ikke registreringsskilter og lysene stod fremdeles på.

Mennene ble funnet av en mann som lastet varer inn i bilen sin.

En innringer tipset om at en bil forlot åstedet i høy fart like etter skuddene, og politiet er på jakt etter en sølvfarget bil, som angivelig skal ha kollidert med et vitne under flukten.

- De innledende opplysningene sier at en bil skal ha forlatt plassen etter at man fant de skadde, sier Anna Westberg i politiet til Expressen.

Ingen pågrepet

Klokken 04.15 i natt melder politiet at de er i ferd med å ferdigstille de tekniske undersøkelsene på åstedet.

Det er innledet drapsetterforskning og i løpet av natten har politiet gått fra dør til dør i boligområdet ved skolen der drapene ble begått.

- Ingen er så langt pågrepet. Vi er fortsatt i innsamlingsfasen, der vi snakker med vitner, sier Skagerlind, som ikke ønsker å gå i detalj på det politiet så langt vet om dobbeltdrapet.

- Vi har fått ulike opplysninger, som for eksempel at en eller flere sprang fra stedet og om ulike biler. Vi ønsker fremdeles å komme i kontakt med folk som vet hva som kan ha skjedd.

