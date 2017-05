To muslimske menn drept av indisk mobb etter kutyveri

To muslimske menn ble slått til døde med stokker av en mobb indiske landsbyfolk som mistenkte dem for å stjele kyr.

Politiet i Nagaon-distriktet i den nordøstlige indiske staten Assam sier mandag at de har startet drapsetterforskning etter at de to muslimske mennene døde søndag.

- De ble jaget og slått med stokker av landsbyfolk som sa de to guttene prøvde å stjele kyr fra beitemarkene deres. Før vi rakk å frakte dem til sykehuset, hadde de dødd som følge av skadene, sier distriktets politisjef til nyhetsbyrået AFP.

Opplysningene bekreftes av videobilder som sirkulerte i indiske medier mandag. De viser to hardt forslåtte unge menn som forsøker å dekke til ansiktene sine mens de er omringet av landsbyfolk. To mistenkte er pågrepet og blir avhørt av politiet.

Indias hinduistiske majoritetsbefolkning betrakter kua som hellig, og i flere delstater er det å slakte kyr en straffbar handling.

De siste to årene har minst ti muslimske menn blitt drept av grupperinger som har tatt loven i egne hender etter mistanke om at noen har spist kukjøtt eller smuglet kuer.

(NTB)