To pågrepet etter at voldtatt jente (15) ble voldtatt igjen

En 15 år gammel jente søkte hjelp etter at hun hadde blitt voldtatt. Hun kom seg inn i en bil, men ble så voldtatt av to personer i bilen.

Den første voldtekten skjedde på togstasjonen Witton i sentrum. En mann kom bort til jenta, som var i følge med ei venninne, ledet henne til et avsidesliggende område på stasjonen hvor han skal ha forgrepet seg på henne.

To pågrepet

Det skjedde i nærheten av fotballstadion til Aston Villa tidlig onsdag morgen.

Kort tid etter stoppet den unge jenta en passerende bil for å be om hjelp. Men etter at hun gikk inn i bilen, ble hun voldtatt på ny.

Politiet i Birmingham melder nå at de har pågrepet to menn 27 og 35 år gamle, ifølge aol.com.

Varetektsfengslet

De to mennene er nå varetektsfengslet, siktet for den første voldtekten. Politiet søker etter enda en mann i forbindelse med den andre voldtekten av den unge jenta.

Politiinspektør Tony Fitzpatrick sier i dag at politiet etterlyste to menn sammen med et videoklipp fra jernbanestasjonen, ifølge Sky News.

Det førte til pågripelser av de to siktede. Han oppfordrer samtidig alle som kan ha sett noe av interesse i eller ved togstasjonen omå melde seg.