To pågrepet etter knivangrep og masseslagsmål på svensk sykehus

(Dagbladet): To er pågrepet etter at fem personer ble knivstukket i et masseslagsmål ved sykehuset i Härnösand nordøst i Sverige.



Hendelsen inntraff klokka 16.30 ved Härnösand sykehus, ifølge politiet i Västernorrland. De melder at fire personer har fått kuttskader i forbindelse med et større slagsmål.



Gjenger

Politiet vet fortsatt ikke helt hva som utløste slagsmålet, men tror det var to gjenger som barket sammen rett utenfor sykehuset mandag ettermiddag.

- Vi leter fortsatt etter flere antatte gjerningsmenn, sier Kristina Lantto ved politiregion Nord sent mandag kveld.

Et tjuetall personer var innblandet i hendelsen, og fem personer ble brakt til sykehus med ulike stikkskader.



Skadeomfanget for de fem ofrene var på kvelden fortsatt uklart. Härnösand ligger rundt fem mil nord for Sundsva

- Minst to personer er ført til sykehus, sier Fredrik Nilsson ved det svenske politiet til Expressen.

Klokka 19.25 meldte politiet at én person er pågrepet og mistenkt for grov mishandling.

Politiet opplyste tidligere at de søkte etter flere gjerningsmenn. I 19-tida skal flere personer ha blitt bragt inn for avhør.

Trolig flere gjerningspersoner

I selve slagsmålet skal minst 20 personer ha vært involvert.

Skadenes alvorsgrad er hittil ukjent, ifølge politiet. De melder at tre politipatruljer er på stedet.

Disse leter etter mistenkte, og tar avhør av vitner og fornærmede.

- Det er opplysninger som tyder på at flere gjerningspersoner har vært involvert, sier Nilsson til Expressen.

Bråket skal ha oppstått på et kjøkken ved sykehuset.

Sparsommelige med informasjon

Politiet betegner saken som omfattende. Derfor velger de å være sparsommelige med opplysninger i etterforskningens innledende fase.

Härnösand, en by med rundt 18 000 beboere, ligger øst i det midtre Sverige, og er administrasjonssenter for Västernorrlands län.

