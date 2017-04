To pågrepet for terrorplaner i Frankrike. Fant tre kilo sprengstoff, våpen og IS-flagg

Fransk politi pågrep tidligere i dag to menn. Disse er siktet for å ha planlagt et terrorangrep få dager før første runde av presidentvalget.

De pågrepne, som er 23 og 29 år gamle, ble pågrepet av fransk spesialpoliti i Marseille tirsdag, opplyser innenriksminister Matthias Fekl til TV-stasjonen BFMTV.

De to skal være radikaliserte og kjent av politiet fra før av.

De skal også, ifølge Fekl, ha planlagt å gjennomføre et terrorangrep i løpet av de nærmeste dagene.

- Sverget troskap til IS

Fransk påtalemyndighet opplyste tirsdag kveld at det ble funnet 3 kilo med eksplosiver, samt våpen og IS-flagg i forbindelse med pågripelsene.

Den ene av de to pågrepne skal ha planlagt å sverge troskap mot IS, opplyser statsadvokat François Molins, ifølge Reuters.

Den andre pågrepne har ifølge Molins forbindelser til en islamistcelle i Belgia.

Før valget

Både Nasjonal fronts leder Marine Le Pen og den konservative kandidaten François Fillon sier at de ble orientert om den angivelige terrorplanen i forrige uke, og at sikkerhetsvaktene deres fikk bilder av de to mennene som nå er pågrepet.

Sikkerhetsopplegget rundt presidentkandidatene har vært omfattende under hele valgkampen, men så langt har det ikke vært hendelser av betydning.

- Alt vil bli gjort for å sikre sikkerheten under valget, sier innenriksminister Fekl.

Første runde av presidentvalget i Frankrike holdes førstkommende søndag, 23. april. Andre runde holdes 7. mai.

(NTB)