To personer alvorlig skadd etter slagsmål med belter og mulig stikkvåpen i Oslo

(Dagbladet): Oslo-politiet har pågrepet to personer etter en slåsskamp på Sinsenveien søndag morgen.

To andre personer er alvorlig skadd og sendt til sykehus som følge av voldsepisoden, opplyser operasjonsleder Marita Aune til Dagbladet.

Sinsenveien: Det har vært et slagsmål mellom flere personer. Flere er skadde, uvisst skadeomfang. Vi er på stedet og foretar undersøkelser. — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) February 26, 2017

- De første meldingene gikk ut på at det pågikk slagsmål ute på gata der det var brukt gjenstander, deriblant belte. Da vi kom fram hadde noen av de mistenkte dratt fra stedet, men søk i området har ført til at to personer er pågrepet og to andre kjørt til traume-mottaket på Ullevål, sier hun.

- De er hardt skadd. Det er snakk om voldbruk og mulige stikkskader.

Operasjonslederen vil ikke si om det er beslaglagt noen våpen eller hva som kan ha utløst volden.

- Foranledning og årsak vet vi ikke om. Vi begynner å danne oss et bilde, men akkurat hva som har skjedd kan jeg ikke si noe om, sier Aune.

- Er det noen som har sett det som skjedde?

- Ja, vi har flere vitner til hendelsen. Vi jobber med å samle inn informasjon og vitneforklaring fra de som har sett det som skjedde.

De involverte har ifølge politiet «trolig tilknytning» til hverandre.

