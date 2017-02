To personer angrepet med hammer midt i rundkjøring i Oslo

(Dagbladet): Fem personer er pågrepet av Oslo-politiet etter en slåsskamp i en rundkjøring på Alexander Kiellands plass søndag kveld.

- Klokka 19.42 var det veldig mange som ringte nødtelefonen da de så flere personer slåss i rundkjøringen. Da vi kom til stedet var det bare to personer igjen - resten hadde løpt av gårde. De to fortalte at de var sparket og slått i hodet med hammer mens de lå på bakken.

Det sier operasjonsleder Vidar Pedersen omlag 35 minutter etter at de rykket ut til hendelsen.

- De to sier de ikke kjenner gjerningspersonene, beskjeden til oss så langt er at det var et helt tilfeldig angrep, sier han.

Oslo-politiet sjekket overvåkningskameraer fra butikkene i nærheten av den travle rundkjøringen, og kom seg raskt på sporet av flere personer som de mener kan ha hatt noe med episoden å gjøre.

- Vi tok oss inn i en leilighet og har tatt kontroll på sju personer. Noen av dem hadde blod på seg, så det kan jo tyde på at de har noe med saken å gjøre, sier han.

Like etter forteller politiet på Twitter at de har pågrepet fem personer. De to skadde er kjørt til legevakta.

Pedersen sier de foreløpig ikke har alder på personene som sloss.

Politiet jobber fortsatt på stedet.

Fem personer pågrepet og kjørt arrest etter hendelsen på Alexander Kiellands plass. De to fornærmede er kjørt legevakten. — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) February 5, 2017

Alexander Kiellands plass. Flere personer skal ha vært i slåsskamp. Politiet er på stedet. Flere har løpt fra stedet før vi ankom. — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) February 5, 2017