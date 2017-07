To siktet for drapsforsøk i Oslo

(Dagbladet): Pågripelsen skjedde etter at en mann i 30-årene ble funnet hardt skadd på Bjerke i Oslo i går kveld.

Offeret er nå identifisert, skriver NRK. Dette i etterkant av at han ble fraktet til Ullevål sykehus med livstruende hodeskader.

- De er noe kjent for politiet fra før, sier sjef for seksjonen for alvorlig kriminalitet Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til NTB.

De siktede ble pågrepet i Oslo-området onsdag og skal avhøres samme kveld.

- Forhåpentligvis vil de forklare seg og gi mer og viktig informasjon i saken, utdyper Lien Metlid.

Mannen ble funnet i Refstadsvingen rundt klokka 15.45 i går.

Området ble sperret av samme dag. Dette mens kriminalteknikere jobbet på stedet med blant annet innhenting av video.

- Mannen ble funnet av forbipasserende rundt klokka 15.45 tirsdag ettermiddag. Han var bevisstløs, og det var mye blod rundt ham. Han hadde synlige hevelser i ansiktet, sa operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NTB i går.

Det ble også foretatt avhør av vitner.

- Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, men det kan se ut som det har vært en konfrontasjon eller slagsmål i forkant, sa Sylju i går.

Dagbladet oppdaterer saken.