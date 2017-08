To skutt i København - 25 skyteepisoder på 60 dager

Også nattens skyting settes i direkte forbindelse med den blodige gjengkrigen i København.

På åtti- og nitti-tallet raste det en krig mellom Bandidos og Hells Angels i Danmark. Nå er det to kriminelle gjenger – «Loyal to Familia» (LTF) og «Brothas» – som er i en bitter og uforsonlig strid.

Det var to unge menn som ble skutt i «Kongens by» like før midnatt.

- De to unge mennene som ble skutt i natt har ikke relasjoner til bandemiljøene, opplyste chefpolitiinspektør Jørgen Skov på søndag formiddag på en pressekonferanse i København.

Maskinpistol

- Det vi vet er at to maskerte menn kom kjørende på en knallert og avfyrte flere skudd mot de to. Vitner har forklart at de to på knallerten hadde en maskinpistol, disse opplysningene kan vi ikke bekrefte, forteller Jørgen Skov.

- Det ble avfyrt seks til åtte skudd, som rammet to tilfeldige, sier chefpolitiinspektøren.

Innvandrerbande

«Loyal to Familia» består i hovedsak av unge annen generasjons innvandrere, og kom opprinnelig fra området rundt Blågårds Plads i den sentrale bydelen Nørrebro i København.

«Brothas» er en nyere gruppering av tre lokale kriminelle gjenger fra den nordvestlige delen av den danske hovedstaden og har forbindelser til blant annet MC-gjengen Hells Angels.

Etter at Shauib Khan, lederen av «Loyal to Familia» ble løslatt i vinter, har bandekrigen i Danmark nærmest eksplodert. Det er en uforsonlig og blodig kamp om å kontrollere den kriminelle underverden.

«Loyal to Familia» var opprinnelig en lokal bande i bydelen Nørrebro i København, men har det siste året ekspandert og etablert seg i flere danske byer. Banden skal nå ha fått fotfeste i byer både på Sjælland og på Jylland.

Etnisk dansk bande

Mot «Loyal to Familia» står den mer etnisk danske kriminelle grupperingen «Brothas» – som består av en ungdomsbande fra det danskene kaller Ydre Nørrebro og det som tidligere var to gjenger fra forstedene nordvest for København.

De etnisk danske kriminelle grupperinger føler seg truet av «Loyal to Familia» og mener den fryktede banden forsøker å overta det de kriminelle bandene mener er deres område.

Bare de siste to månedene har det vært hele 25 skyteepisoder i København som settes i direkte sammenheng med bandekrigen.

Utenfor livsfare

I løpet av de siste par ukene er fem tilfeldige personer blitt rammet av skudd, som politiet i København bestemt mener kan knyttes direkte til bandekrigen.

Ved 23.15-tiden lørdag kveld ble to personer skutt ved Den Røde Plads i Nørrebrogade, sentralt i København. Dansk politi bekrefter at to personer sendt til sykehus, og at begge skal være utenfor livsfare.

- Vi kjenner ikke identiteten til gjerningsmennene. Men vi har iverksatt full etterforskning, sier etterforskningsleder Jesper Beuschel fra Københavns Politi til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Politiet i København bekreftet i natt at det er funnet flere hylstre på stedet hvor de to ble skutt.

To personer er sett av flere vitner, i det de kjørte vekk fra stedet på moped eller en scooter.

25 skyteepisoder

Politiet i den danske hovedstaden har de siste to månedene registrert hele 25 skyteepisoder, som settes i direkte forbindelse med den rasende bandekrigen.

De danske avisene Ekstrabladet og BT har de siste månedene hatt flere artikler om både utpressing av lokale butikkeiere, skuddvekslinger på åpen gate og brutale narkooppgjør. Forhold som knyttes til de kriminelle bandene.

Politiet i Danmark mener også at «Loyal to Familia» også står bak overfallet på en fengselsbetjent i Nyborg fengsel i fjor.

En fengselsbetjent ble skutt i beinet, og det skal være opplysninger som knytter overfallet til «Loyal to Familia» og bandens forsøk på å påvirke bandemedlemmenes soningsforhold i danske fengsler.

Fengselsbetjenten ble ifølge danske medier skutt på vei til arbeid, angivelig fordi «Loyal to Familia» og bandelederen Shauib Khan - ønsket sin egen avdeling i fengslet.

Shauib Khan er sønn av en kjent danske lokalpolitiker – Wallait Khan som i mange år har vært en svært omstridt lokalpolitiker i København.



Wallait Khan ble først valgt inn i bystyret i København for den daværende Invanderlisten i 1993. Siden har Wallait Khan representert Socialistisk Folkeparti (SF).