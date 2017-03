To skutt og drept på kafè i Sveits

(Dagbladet): To personer er skutt og drept på en kafè i Basel, melder nyhetsbyrået AFP.

I tillegg skal en person være alvorlig skadet.

Ifølge den sveitsiske avisa Tages Anzeiger fant hendelsen sted rundt kl.20.15 torsdag kveld.

Flyktet

Da skal to menn ha kommet inn på Cafè 56 i Erlenstrasse i Basel og åpnet ild mot cafegjestene.

- To menn kom inn på Café 56 og avfyrte flere skudd. To kunder ble drept. En annen er kritisk skadd, heter det i en pressemelding fra politiet.

Politiet ble varslet av folk på stedet og var raskt på plass. Der forsøkte de å gjenopplive de to mennene, uten hell.

- Ikke terrorisme

På tross av at politiet raskt igangsatte en omfattende politiaksjon, lyktes det personene å flykte.

De er fremdeles på frifot. Politiet sier de ikke knytter drapene til terrorisme.

- Dette er en lokal hendelse. Det har ingenting med islamister eller terrorisme å gjøre, sier politiet til nyhetsbyrået AP.

Ingen andre i lokalet skal ha blitt fysisk skadd i skytingen.

Café 56 pleide å være tilknyttet narkomiljøet og den kriminelle underverdenen i Basel, men etter et eierskifte for flere år siden er det ifølge Basler Zeitung blitt en helt vanlig kafé, skriver NTB.

Skyteepisoder er sjeldne i Sveits, til tross for at få land i verden har like høy våpentetthet, om lag to millioner skytevåpen fordelt på åtte millioner innbyggere.

Saken oppdateres

https://twitter.com/AFP/status/839982114036695040