To tenåringer tatt på fersk gjerning i stallen. - De skal ha forgrepet seg seksuelt på hestene

(Dagbladet): Natt til onsdag ble to tenåringsgutter fra Ljusdal i Sverige tatt på fersk gjerning i en stall, og er nå mistenkt for dyresex.

Daniel Ågren ved politiets regionsledningssentral sier til helahälsingland.se at guttene skal ha forgrepet seg seksuelt på hestene, og at det var hestenes eier som oppdaget de to.

Det skal heller ikke være første gang hestene har vært utsatt for overgrep.

- Stallens eier fant de to inne i stallen. Han har også hatt lignende problemer tidligere, og funnet kondomer ved flere anledninger, sier Ågren.

De to guttene ble så kjørt hjem av politiet der de ble tatt hånd om av sine foresatte.

Marcus Svensson, vakthavende befal ved politiets Region Mitt, sier at de to ikke hadde rukket å fullbyrde forbrytelsen, og at det vil bli gjennomført avhør ved en senere anledning.

- Begge guttene er mindreårige så det er ikke noe politiet kommer til å følge opp, sier han.

Han påpeker at det nå vil bli en sak for sosialtjenesten som må se på hvordan de skal følge opp saken.

Foreløpig blir saken kategorisert som innbrudd, og brudd på paragraf ni i dyrevelferdsloven som omhandler seksuelle handlinger mot dyr.

Dyresex har vært forbudt i Sverige siden 2014.