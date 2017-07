To til sykehus etter knivstikking på Kløfta

Politiet opplyser til VG at de fikk melding om hendelsen klokken 5.05 søndag. Da hadde de to allerede ankommet sykehuset.

–En var stukket i låret, og den andre i mageregionen. Vi fikk navngitt en mistenkt og aksjonerte på adressen, sier operasjonsleder til avisen.

Han sier alt foreløpig tyder på at det har vært et basketak. Til Romerikes Blad opplyser politiet at de har pågrepet en person.

– Vi aksjonerte på en adresse på Kløfta hvor vi nettopp har pågrepet en mann vi mistenker for å stå bak, sier operasjonsleder ved Øst politidistrikt, Trond Lorentzen, til avisen.

Skadeomfanget for de to er uvisst. Også den tredje mannen er sendt til sykehus.

