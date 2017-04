To tredjedeler av korallene i Great Barrier Reef er rammet av korallbleking: - Ødelagt for alltid

(Dagbladet): - Det kan rett og slett ikke bli stort verre sier Trond Amundsen, professor i biologi ved NTNU, til Dagbladet.

For andre år på rad har Australias Great Barrier Reef blitt rammet av korallbleking.

Ifølge CNN vil det vanligvis ta opptil ti år før korallene er tilbake til normalen igjen. Men, to år på rad med bleking gir likevel liten sannsynlighet for at det noensinne blir bra igjen.

Amundsen påpeker at konsekvensene av to års massebleking vil være dramatiske.

- Problemet er ikke blekingen i seg selv. Korallene dør fordi algene, som har gitt dem farge, ikke kommer tilbake, sier professoren.

I fjor døde nesten 22 prosent av korallene ved revet på grunn av blekingen.

Døde for alltid

Australias Great Barrier Reef strekker seg over 2000 kilometer langs nordkysten av Australia. Korallrevene er en livsviktig del av økosystemet.

- De tropiske korallrevene er det rikeste havmiljøet, med mer enn 5000 fiskeslag. Flere hundre millioner mennesker lever direkte eller indirekte av verdens korallrev, sier Amundsen.

Skadene på korallene strekker seg over 1500 kilometer. Se de massive ødeleggelsene i videoen øverst i saken.

Amundsen påpeker at hvis ikke temperaturen i vannet går ned, vil store deler av korallene i Great Barrier Reef dø.

- Det skjedde i fjor, og resultatet var massedød av koraller i et omfang vi aldri har sett før. Da var det de nordligste delene av Barriere-revet som ble hardest rammet, i år er det de midtre delene. Til sammen dreier det seg om cirka 150 mil med skadet rev, forteller Amundsen.

- På de nordligste 70 milene døde mellom 60 og 70 prosent av korallene. Hva dette betyr for fisk og annet liv vet vi ikke ennå, men vi vet nok til å forvente store og negative effekter.

Global oppvarming

Framtida til korallene er nå avhengige av klimautviklingen. Amundsen sier at hvis vi får korallbleking med få års mellomrom, eller hvert år som nå, kommer korallrevene aldri tilbake slik de var.

- Forskning viser at hvis den globale oppvarmingen fortsetter som nå, kan mesteparten av verdens korallrev være ødelagt innen 50 år.

- Det eneste som på sikt kan redde revene, er om utslipp av CO2 og andre klimagasser reduseres. Revene tåler ikke stort varmere vann.