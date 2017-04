Toåring angrepet med syre i London

(Dagbladet): En toårig gutt og to voksne er fraktet til sykehus etter å ha blitt angrepet med syre i London. Politiet etterforsker saken, skriver Evening Standard.

Ble nedkjølt med vann

Det var i 13-tida lokal tid at nødetatene ble tilkalt til Copenhagen Street i Islington, nord i indre by. Der fant de barnet, en mann og en kvinne som alle var angrepet med den etsende væsken.

Brannvesenet brukte vann fra en slange for å kjøle ned brannsårene på stedet, før alle tre ble kjørt til sykehus i all hast.

Gutten har fått mindre brannskader i ansiktet, mens de voksne har fått 15 prosents brannskader på hendene og kroppen.

Etterforskning

- Kvinnen og barnet har fått mindre skader. Mannens skader behandles ikke som livstruende - vi avventer imidlertid en oppdatering om hvorvidt skadene gir varige men, sier en talsmann for Metropolitan Police.

Politiet prøver nå å finne ut hvorfor de tre ble angrepet, og nøyaktig hva væsken er for noe. En talsmann for brannvesenet sier at væsken har en pH-verdi på 1 - som er en svært sur løsning (7 er nøytral).

Ingen er så langt pågrepet i saken.

Stadig oftere

Ifølge BBC News har forekomsten av angrep med etsende væske økt kraftig de siste fire åra. Siden 2010 har politiet fått melding om 1800 slike.

Det antas at syre særlig brukes av kriminelle gjenger fordi slik væske er lett å få tak i, samtidig som den er vanskelig å spore tilbake til gjerningsmannen; ifølge statistikken blir de aller fleste sakene henlagt.