Togtrafikken rammes etter at godstog sporet av i Oslo

Østfoldbanen mellom Oslo S og Ljan er stengt etter at deler av et godstog sporet av ved Gamlebyen i Oslo natt til fredag. Oppryddingen vil ta flere dager.

- Det er full stans mellom Ljan og Oslo S, og begge spor på strekningen er berørt, bekrefter pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Arbeid på stedet medfører allikevel at passasjertrafikken blir berørt i ca 3 timer. — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) April 14, 2017

Avsporingen skjedde ved Geitabru, mellom Lodalen og Sjursøya, og politiet varslet om hendelsen ved 5-tiden. I første omgang var ett spor sperret, men på morgenen langfredag viste det seg at begge spor på stedet måtte stenges. Dermed rammes både passasjertrafikken og godstogene på strekningen. Det er ventet at passasjertog kan passere igjen i 10-tida fredag formiddag.

Fra før har Bane Nor arbeid på denne strekningen på Østfoldbanen i påsken, og en god del av trafikken var derfor innstilt og erstattet med buss og andre former for alternativ transport fra før, sier Korslund.

Det er foreløpig uklart hvor lang tid opprydningsarbeidet og fjerningen av godstoget vil ta.

- Det vil ta lang tid, og det er rett og slett fordi materiellet som skal berges, er svært tungt, så det er en del spesialutstyr som må på plass for å gjøre jobben skikkelig, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Ifølge Bane Nor og Oslo-politiet lente en godsvogn seg mot pilarene til en bro der det går biltrafikk og trikk over jernbanesporet.

- Dette fører ikke til noen problemer for dem som skal kjøre over broen, bortsett fra at vi kan bli nødt til å stenge den periodevis i forbindelse med bergingsarbeidet, sier Gulbrandsen.

Ingen personer kom til skade under avsporingen, og det er kun meldt om mindre materielle skader.

(NTB)