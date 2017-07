Tom-Erik og Hilren kjøpte leilighet på Mallorca. Sammenlikner situasjonen med Bergen. - Har stor forståelse for spanjolene som opplever å bli invadert

MALLORCA (Dagbladet): - Det er et kjempedilemma, sier norske Tom-Erik Urø, som sammen med kona valgte å kjøpe seg en helt ny leilighet like ved Palma på Mallorca i fjor.

Turismen har vært viktig for ferieøyas økonomi helt siden turismens inntog på 60-tallet. Men nå mener deler av lokalbefolkningen det har gått for langt, og at styresmaktene må sette grenser.

For bare noen dager siden demonstrerte lokale mallorquinere mot det de mener er et for stort antall turister, mot myndighetenes tilsynelatende hemningsløse appetitt på turismekroner og deres manglende vilje til å sørge for at de lokale også har råd til å bo på Mallorca.

Falt for paradiset

Tom-Erik og Hilren Hilland Urø er blant turistene fra Norge som har forelsket seg i det idylliske ferieparadiset Mallorca.

I fjor kjøpte de seg en helt ny og nærmere 200 kvadratmeter stor leilighet i et leilighetskompleks like ved Palma by, med balkong og utsikt utover stranda. Selv sammenligner de situasjonen for de lokale med den årlige «invasjonen» av cruiseskip til hjembyen Bergen.

- Jeg har stor forståelse for spanjolene som opplever å bli invadert. Det er akkurat som å lese i BT om de som blir lei når for mange cruiseskip legger til ved bryggen der, sier Tom-Erik, som selv er fra Bergen.

Men ekteparet var ikke klar over situasjonen på øya da de kjøpte leiligheten.

- Ville dere kjøpt leiligheten om dere visste dette i tidligere?

- Det kommer litt an på, men vi ville nok kjøpt uansett. Vi hadde stått over om trusselen for å bli behandlet dårlig hadde vært der, men det er den ikke, sier Tom-Erik.

- Preget og irritert

- Nordmenn, og mest svensker, kommer hit med penger. De kan kjøpe hus, renovere og selge det som en dyr ny toppleilighet etterpå, sier butikkeier Tahsin Göcmezcan Gazgin.

Svensker har kjøpt bygget hvor han leier lokaler til butikken sin i Palma. I slutten av juli må han gi fra seg nøkkelen.

Skandinaver kjøper opp boliger, og selger de på et marked rettet mot andre skandinaver.

Det er uvisst hva de nye svenske eierne har tenkt å gjøre med bygget, men sannsynligheten er stor for at de planlegger utleie eller annen virksomhet rettet mot turisme.

Tahsin må hvert fall ut fordi de skal renovere, og det er for dyrt for ham å leie et annet sted.

På Mallorca er området Santa Catalina spesielt omtalt som stedet hvor svenskene har «tatt over».

- Tidligere var dette et sted hvor arbeiderklassen bodde. Nå har det blitt et «rikmannsstrøk», sier Gerald Roger Hau, geolog og presseansvarlig i den politiske miljøorganisasjonen GOB.

- Personlig er jeg preget og irritert av dette, sier Hau.

Han opplevde nylig at fire hus i gata hans ble kjøpt av skandinaver. Like etterpå fant han en lapp i postkassen med en forespørsel om å få kjøpe huset hans også.

- Det blir mye bråk når det kommer nye folk hver uke som gjerne tar seg en liten fest ved bassenget, sier han.

Flere nordmenn vil kjøpe

Ekteparet fra Bergen som eier på Mallorca hadde tidligere en leilighet sammen med andre familier på den franske rivieraen.

- Av ulike grunner måtte vi selge den, og så var det opp til oss. Vi er fra Bergen, men bor i Stockholm. Der er det ikke vanlig med hytte på fjellet, så da vi hadde råd til å gjøre noe, så ble det her, sier Tom-Erik.

Men det har ikke vært vanlig blant nordmenn å kjøpe bolig på Mallorca, det har vært størst interesse for fastlandet – hvor det er billigere.

Det er kanskje noe av grunnen til at heller ikke Tom-Erik og Hilren tenkte på Mallorca med en gang de skulle starte på boligjakten.

I det siste har det skjedd en økning i antall nordmenn som ønsker å kjøpe seg bolig på øya. Det sier jurist Anne Reese, som hjelper skandinaver med eiendomskjøp på Mallorca.

Juridisk bistand

Det var også Reese som hjalp Tom-Reik og Hilren med kjøp da de etter hvert fikk øynene opp for middelhavsøya. En svensk eiendomsmegler tok seg av salgsdelen.

- Det er en veldig trygghet å få hjelp av noen som kan språket, det gjør det også enklere, sier Hilren.

Juridisk bistand er en fordel om man skal kjøpe bolig på Mallorca, fordi megleren er der en ren selger.

- De behøver ikke autorisering, og rører ikke ved det juridiske ved transaksjonen, sier Reese.

Hun har bodd på Mallorca i ti år og har i det siste merka en økning i antall nordmenn som tar kontakt med henne fordi de ønsker å kjøpe.

Innom kontoret til Reese kommer det flest svensker, men også en del nordmenn. Svenskene er den tredje største kjøpegruppen etter britene og tyskerne.

- Vi har reagert på at det er flere nordmenn i år enn i fjor. Mye mer enn før, sier hun.

På grunn av prisene har det ikke vært så vanlig. Reese sier hun har diskutert litt med andre om hvorfor en vanlig mann i Sverige, og ikke i Norge, tar seg råd til å kjøpe bolig på Mallorca.

- En tanke er at det er fordi naboen ikke har kjøpt. Skandinaver er litt sånn. Nordmenn skal jo også ofte ha hytte på fjellet og sommerhus ved sjøen først, sier hun.

Juristen nevner gode sykkelmuligheter som én av grunnene til at flere nordmenn har fått øynene opp for øya. Tom-Erik er én av dem. Han er med i en sosial og internasjonal sykkelklubb på øya.

- Det har alltid vært populært å sykle her nede, men de siste årene har det eksplodert, sier han.

Leilighetsjakten

Når det kommer til hva nordmenn ønsker å kjøpe på Mallorca er svaret fra Reese at de ofte ønsker en sjarmerende leilighet i et gammelt strøk. Eller så nært sjøen som mulig, ut mot kantene på øya.

For Hilren og Tom-Erik var ønskene klare.

- Vi ville helst ha noe nytt. Vi kikket først på rivieraen, men på Mallorca har du alt. Jeg liker å være aktiv og sykle, padle og gå i fjellet. Hun liker å sole seg og shoppe, så da er Palma en fantastisk by, sier Tom-Erik.

Leiligheten deres ligger ti minutter i gåavstand fra Palma by.

- Vi tenkte ikke så veldig konkret på hva vi ville ha. Vi så på ulike leiligheter og ble forelsket i denne, sier Hilren.

Sammen har de fire barn og to barnebarn, så plassen i den rundt 200 kvadratmeter store leiligheten kommer godt med.

- Ikke opplevd negativitet

- Hva tenker dere om å ha en så stor og fin leilighet, når lokale folk sliter med å finne et sted å bo eller jobbe fordi turister presser opp prisene?

- Det er ikke sånn man går rundt og jubler over. Det er klart vi tenker på andre mennesker. Vi kjenner oss privilegerte, svarer norske Hilren.

Ekteparet Tom-Erik og Hilren har bare positive inntrykk av de lokale på øya.

- Vi har ikke opplevd noe negativitet. Jeg treffer spanjoler når jeg er ute og sykler eller er på treningssenteret, og de er veldig hyggelige, sier Tom-Erik.

- En av grunnene til at vi ville kjøpe her var at de var så hyggelige og imøtekommende, legger Hilren til.

Siden bergenserne kjøpte leiligheten i fjor, har de vært på Mallorca omtrent en gang i måneden. I sommer er de der i seks uker.

- Vi oppsøker ikke de typiske turiststedene heller. Vi er mye i Palma, men lite om sommeren når det er så mange folk der, sier Hilren.

Øke antallet turister

Per i dag letter det ett fly i minuttet fra flyplassen på Mallorca, og det antas at 6080 personer ankommer øya hver time.

Ifølge Hau i GOB ønsker myndighetene på ferieøya å øke antallet turister ytterligere fremover.

- Jeg tror ikke det kan være holdbart, sier Tom-Erik.

- Flere av naboene jobber i eiendomsmarkedet. En faktor er også at det ikke bygges like mye som det er behov for, legger han til.

Tom-Erik og Hilren tror Mallorca har blitt et populært reisemål fordi alt er lett tilgjengelig.

- Det er en fin øy på alle måter. Her har du alt, sier de.