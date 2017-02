Tommy Sharif dømt til ni måneders fengsel

(Dagbladet): Den tidligere dekk-kongen Tommy Sharif (40) er i Nedre Romerike tingrett dømt til ni måneders ubetinget fengsel og til å betale en bot på 200 000 kroner.

Sharif dømmes for at han i perioden 2011 til og med 2014 har unnlatt å oppgi tilsammen 5 869 135 kroner til skattemyndighetene, og dermed unndratt til sammen 1 684 337 kroner i skatt i tillegg til regnskapsrot.

- Han vedtar dommen på stedet, er glad for å bli trodd fullt ut og at straffen er noe lavere enn påstand. Nå vil han inn å sone straffen på mandag, om han får lov, sier Sharifs forsvarer John Christian Elden til Dagbladet.

Erkjente alt

Sharif erkjente straffskyld for alt han var siktet for, og saken ble avgjort ved tilståelsesdomi Nedre Romerike tingrett. Rettsmøtet i forrige uke der Sharif erkjente straffskyld varte i en drøy time. Sharif fikk dommen forkynnet klokka 10.00 i dag.

Politiet har frafalt flere av de mest alvorlige tiltalepunktene. Politiadvokat Charlotte Visdal Benneche la ned påstand om ti måneder i fengsel og en bot på 250 000 kroner, skrev Nettavisen.

- Jeg erkjenner det som er gjort og legger meg helt flat. Jeg sier «ja» til alt, bare jeg blir ferdig med saken, sa han ifølge avisa.

Sharif ble pågrepet av politiet i juni i 2015 etter at de ni selskapene hans ble slått konkurs. Ifølge bostyrer Christian Lundin, som anmeldte Sharif for mulige straffbare forhold, skyldte han på det tidspunktet 94,5 millioner kroner.

- En belastning

I retten forklarte Sharif at det har vært en stor belastning at saken har tatt lang tid, og at han har hatt et sterkt ønske om å bli ferdig med saken. Han sa også han vil akseptere den straffen han får. Han beskrev også at «livet har stått på vent» som følge av saken.

Hans forsvarer, advokat John Christian Elden, la ned påstand om åtte måneders fengsel, og gikk for en deldom der Sharif eventuelt kunne sone med fotlenke.

Retten fant imidlertid ingen omstendigheter som de mener tilsier bruk av samfunnsstraff eller deldom for Sharif.

- En mild reaksjon

Bostyrer Christian Lundin har klaget på at flere av de alvorligste tiltalepunktene er henlagt.

- Straffen han ender opp med nå er betydelig lavere enn ved bounndragelse og de øvrige alvorlige forholdene jeg mener å kunne påvise. Det er en mild reaksjon, synes jeg, i forhold til det som er påvist, sier Lundin til Dagbladet.

Han reagerer også på at de beslaglagte verdiene til Sharif er overført Skatt Øst for å dekke skattekravene.

- Det vil si at de ikke går tilbake til boet, sier Lundin, som har ansvar for å ivareta alle kreditorenes interesser.

- Jeg har som bostyrer krevd at disse beløpene tilfaller boet, og har bedt om en redegjørelse fra politiet på hvorfor beslaglagte midler er utbetalt til en enkelt kreditor. Det sitter flere andre kreditorer igjen med betydelig tap, og midlene skulle gå til dekning av boomkostningene, sier han.