Tonje (38) så bygg rase sammen: - Jeg har vært utrolig heldig

(Dagbladet): Tonje Bakke fra Oslo var i bargata på Kos da jordskjelvet begynte å bevege brosteinen under beina hennes. Det var stint med mennesker i og utenfor restauranter og barer. Hun var i ferd med å filme med mobiltelefonen da dramatikken brøt løs for fullt.

- Klokka må ha vært rundt 01.30. Jeg var misfornøyd med det første forsøket på å filme stemningen, og var i gang med å filme en gang til da jeg mistet balansen. Folk ramlet over hverandre. Jeg stoppet opp og så bygninger begynne å rase. En fryktelig skremmende opplevelse, sier Tonje Bakke til Dagbladet.

Hun så at deler av den gamle moskéen raste sammen, store steiner som kom ned fra bygninger og hele bygg som falt sammen i grus. I tillegg var det et mylder av mennesker som ropte om hjelp. Folk hoppet over stoler og bord for å komme seg bort.

Tonje Bakke har bodd ti år på Kos fram til 2010. Hun var ute på byen sammen med en venninne som er lokalkjent. De så at mange kom seg over et gjerde mot ruinparken.

«Tsunami! Tsunami!»

- Jeg hadde også tanker om å komme meg over gjerdet, men det var vanskelig. Bord og stoler lå rundt omkring. Min venninne lå plutselig på bakken med en mann over seg. Mange falt over hverandre i kaoset som oppstod.

Hun og venninnen valgte å komme seg bort til et torg, en åpen plass som var mindre utsatt for ras av bygninger. Rundt 200 mennesker kom løpende mot dem. En mann ropte: «Tsunami! Tsunami!» Sjøen var kommet opp fra havnebassenget og lå godt over promenaden opp mot muren.

- Vi så mange løpe mot gamlebyen, men der er det mange trange gater. Vi tenkte det ikke var så smart og valgte å gå oppover mot en høyde. På veien dit var steinmurer rast ned i gaten. Etter rundt 20 minutters rask gange uten sko på føttene, sammen med mange andre, traff vi venner av min venninne som kom med bil. Vi ble med hjem til dem.

- Det er ikke til å tro

Hun forsøkte å ringe sin mor for å fortelle at hun hadde klart seg bra, men fikk ikke kontakt. Istedet la hun ut en melding på Facebook der hun beskrev de dramatiske opplevelsene hun var midt oppe i.

Tonje Bakke har opplevd jordskjelv på Kos tidligere, men aldri så sterkt som det hun ble rammet av i natt.

- Det jeg har opplevd tidligere er å sammenlikne med noen av etterskjelvene vi har kjent i natt og i dag. Da jeg så bygningene falle sammen trodde jeg at dette ville gå veldig galt og at mange ville dø. Nå ser det ut for at mange er skadet, men at få er omkommet. Det er ikke til å tro.

Blodspor i trappa

Da hun kom tilbake til hotellet sitt tidlig i dag, så hun blodspor i trappene.

- Jeg forstår at mange har blitt skadet. Da vi var midt oppe i skjelvet i natt, ventet vi at ambulanser skulle komme, men de kom seint. Brannmannskaper kom til. Jeg er redd det tok lang tid før mange fikk hjelp.

Tonje Bakke har ikke sovet i natt. De fleste på Kos holder seg fremdeles ute i frykt for nye sterke skjelv.

- Akkurat nå er jeg i en sykkelbutikk. Her forteller de at 20 sykler er forsvunnet. De ble antagelig tatt av sjøen i natt. Andre steder ser jeg at folk koster opp flasker og annet som har havnet i gatene og rast ned fra hyller i butikkene.

Kvinnen fra Oslo vil bli på Kos sammen med gode venner fram til planlagt hjemreise om en uke.

- Jeg har mange gode venner her og føler meg trygg nå. Vi støtter hverandre så godt vi kan. Jeg har vært utrolig heldig, sier Tonje Bakke.