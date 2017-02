Toppblogger slår alarm: Her leser hun brev fra en åtteåring som vil forstørre rumpa

(Dagbladet): - Dette er galskap, sier Kristin Gjelsvik om kroppspresset.

Gjelsvik startet bloggen sin «Styleconnection» i 2009. Flere husker henne kanskje fra realityserien «Paradise Hotel» i 2012, men det er som blogger og klesdesigner hun har utmerket seg de siste åra.

Sterkt engasjert

Blant innlegg om reise, klær og mat, har hun engasjert seg for et tema som har fått mye oppmerksomhet: Kroppspress blant unge, med spesielt fokus på plastisk kirurgi og andre inngrep på utseendet.

- Dette engasjerer meg så ekstremt mye fordi jeg ser hvor vanvittig mange som blir ødelagt av dette. Dette er mennesker som har mistet all tro på seg selv, forteller hun til Dagbladet.

Med 50 000 unike lesere i uken, når hun ut til mange. Videbloggene hennes om kroppspress er sett til sammen over 250 000 ganger, og 8. januar fikk hun hedersprisen på VIXEN Blog Awards.

Hjerteskjærende meldinger

Dagbladet møtte toppbloggeren hjemme, der hun bor sammen med kjæresten sin, Dennis Thorsen, som hun møtte på Paradise Hotel.

Hun får daglig meldinger fra unge lesere, blant dem er ei jente som bekymrer seg over sin åtte år gamle søster.

- Jeg har fått en mail fra ei jente som skriver at «senest i går kom min åtte år gamle lillesøster og snakket om rumpe, og om hvordan hun ville forstørre den. Jeg spurte henne hvor hun hadde hørt om dette, og da svarte hun YouTube og bloggere», leser Kristin opp.

- Det er helt sykt, dette er små barn. Dette er en utvikling vi ikke kan akseptere, vi er nødt til å sette ned foten og virkelig ta det på alvor. Jeg får også mange spørsmål fra barn om hva som er normalt å veie.

«Sunn fornuft»

Bloggerne, hvor topplista i hovedsak henvender seg til unge jenter, har lenge fått søkelyset på seg når det gjelder kroppspress.

Dette førte til Sunn Fornuft- plakaten, laget av blant annet Kvinneguiden.no og United Influencers. Plakaten gir bloggere og andre en rekke retningslinjer om hvordan man som forbilder bør reflektere over hva som publiseres på nett.

I november i fjor vant Kristin Sunn Fornufts hovedpris for sitt engasjement,og hun har ikke planer om å stoppe. Nylig gikk Kristin hardt ut mot bloggere og medier som er med på å normalisere uoppnåelige idealer - igjen. Siden det har hun gjestet både God Morgen Norge på TV2, NRK p3 og Mp3.

Skolens rolle

På spørsmål om hva hun mener bør gjøres, kommer Gjelsvik med en rekke forslag. Blant annet spør hun om politikerne «kan komme på banen.»

- Kunne vi fått et eget fag i skolen som heter selvtillit, og gjort noe mer på barneskolenivå? Sånn som utviklingen er nå så trengs det.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen erkjenner problemet, men mener at skolen ikke kan løse problemet alene.

- Både gutter og jenter utsettes for press når det gjelder kropp og utseende, og det mener jeg er et samfunnsproblem og ikke noe skolen kan løse alene. Jeg er ikke for at selvtillit skal være et eget fag, men skolen har en viktig rolle i å gi barn og unge holdninger for å kunne mestre livene sine, sier kunnskapsministeren til Dagbladet.

Røe Isaksen forteller at de «starter nå en fornying av innholdet i skolen, og har fått bred støtte fra Stortinget om at folkehelse og livsmestring skal være et av tre tverrfaglige temaer som skal prioriteres».

Høyere aldersgrense

Gjelsvik vil også ha en høyere aldersgrense på å operere seg, og mener at 18-åringer, som er aldersgrensa de fleste klinikker i Norge opererer med, ikke er utviklet nok til å ta en slik «stor avgjørelse».

- Som 18-20-åring er man ikke ferdig utviklet nok i hjernen for å ta slike store avgjørelser om å endre på kroppen. At de får lov til det i det hele tatt er utrolig skremmende.

- Hva tenker du om din egen påvirkningskraft som blogger?

- Jeg er mitt ansvar bevisst, og det er viktig for meg å bruke mine sosiale medier riktig. Jeg ønsker aldri at noen av mine følgere skal føle seg dårlige etter å ha sett på bildene mine. Det er klart at noen bilder skal være inspirerende, men jeg er nøye på å vise de kjipe dagene også, avslutter Gjelsvik.

Sunn Fornuft- Plakaten 1. Unngå å skrive hvor mye du veier, BMI, kaloriinntak, midjemål, armmål og liknende tall. 2. Unngå å være for bastant når du skriver om positive eller negative sider ved en enkelt matvare eller en livsstil. 3. Bilderedigeringsprogram kan være fint for å justere lys, farger og utsnitt, men unngå å endre kroppsstørrelse eller fasong. 4. Del gjerne mat og treningsinspirasjon, men vær flink til å understreke hvem det er ment for, at ikke alle løper like fort, veier like mye eller i det hele tatt trenger å endre noe. 5. Fokuser heller på treningsgleden fremfor hvor langt du selv løper og hvor mange repetisjoner du tar. 6. Når du skriver om mat, ta gjerne bilde av matlagingen, bordet eller hele retten, men vær bevisst om du poster bilder som viser størrelsen på din egen porsjon. 7. Skriv gjerne om klær, men unngå å skrive hvilken klesstørrelse du bruker. 8. Vær bevisst på den totale mengden bilder du legger ut der kropp er i fokus. 9. Vær varsom om du deler informasjon om dine egne kosmetiske inngrep. 10. Hvis du blir kontaktet av lesere som forteller at de er syke eller har det vanskelig, send dem videre til fagpersoner. Av: Kvinneguiden.no, United Influencers og psykiater Finn Skårderud i Villa Sult i samarbeid med Bonnier Media og Aller Media.