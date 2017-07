Topprepublikaner vil at Trump jr. skal forklare seg for Senatet om russermøtet allerede neste uke

Senatets etterretningskomité bekrefter at den har bedt om dokumenter fra president Donald Trumps eldste sønn etter epostavsløringene.

Virginia-senatoren Mark Warner bekrefter at komiteen ba om dokumentene tidligere denne uken.

Delte epostutveksling

Dette er etter at Donald Trump jr., sønnen til USAs president, delte en epostutveksling om det omdiskuterte møtet med en russisk advokat.

Trump jr. sier han ikke mottok noen viktig informasjon om Clinton på møtet, og at det i hovedsak handlet om andre ting. Den russiske advokaten, Natalja Veselnitskaja, sier hun aldri har opptrådt på vegne av Russlands regjering.

Warner har uttalt at han vil at Trump jr. skal vitne for komiteen. Mandag skrev Trump jr. på Twitter at han vil samarbeide med komiteen. Også Jared Kushner, Donald Trumps svigersønn, er ventet å forklare seg i en lukket høring.

Warner sier at de nå har begynt å intervjue personer som var tilknyttet Trump-kampanjen i jakten på sannheten om de samarbeidet med Russland før presidentvalget sist høst.

Komitéhøring

Også Senatets justiskomité interesserer seg for saken. Komitélederen åpner for muligheten for at Trump jr. kan vitne for komiteen allerede neste uke, skriver CNN.

- Jeg vet ikke, men vi har sendt ham brev for å be om at han stiller, sier leder for Senatets justiskomité, republikaneren Chuck Grassley.

Han sier at de er interessert i saken fordi den har «reist mange spørsmål».

- Men grunnen til at jeg føler meg komfortabel med å invitere ham er at helt siden president Trump ble valg, så virker det som om hver eneste samtale noen i hans familie har hatt der det har vært noe å ta tak i, så har de alltid virket veldig, veldig åpne, sier Grassley.

Grassley er den første republikanske komitélederen som offentlig har gitt uttrykk for at de ønsker å få Donald Trump jr. sin forklaring.

Ble lovet «ødeleggende informasjon»

Det mye omtalte møtet fant sted i juni.

Trump jr. ble i forkant av møtet lovet kompromitterende informasjon om demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton, og tirsdag delte han selv en epostutveksling mellom seg selv og en person som lovet «ødeleggende informasjon» om Hillary Clinton.

Men møtet ble ingen suksess, skal vi tro Donald Trumps eldste sønn.

- Det var 20 bortkastede minutter, fortalte Trump jr. i et intervju med Fox News tidligere denne uka.

Han sa han ikke fortalte sin far om møtet med den russiske advokaten.

- Det var ingenting. Det var ingenting å fortelle om.

Trump jr. har likevel tatt litt selvkritikk og sagt at han «i etterpåklokskapens lys gjerne skulle ha gjort ting annerledes».

Også Trumps svigersønn Jared Kushner og hans daværende valgkampsjef Paul Manafort var til stede under møtet i Trump Tower.

Benekter

Advokaten, Natalia Veselnitskaja, har også benektet påstandene om at hun skal ha hatt «noe skadelig eller sensitiv informasjon om Hillary Clinton, og at «det var ikke min intensjon å ha det».

På spørsmål fra NBC om hvorfor Trump jr. trodde hun hadde den typen informasjon, svarer Veselnitskaja:

- Det er godt mulig at de virkelig ønsket seg den type informasjon. De ville så gjerne ha det at de bare hørte de tankene de ønsket.

(Dagbladet/NTB)