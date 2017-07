Tore (54) satset på eiendom - håvet inn 360 millioner

Finansavisen: Tore Aksel Voldberg leverte kanonresultater i 2016, gjennom de heleide investeringsselskapene Dukat og Skøien, skriver Finansavisen.

Fordelt på Voldbergs to heleide selskaper kunne investoren i fjor inkassere 358 millioner kroner.

Nærmere 80 millioner

Voldbergs Dukat sitter igjen med et årsresultat på 78 millioner kroner, mens investeringsselskapet Skøien, som tidligere het Solon, sitter igjen med 280 millioner kroner på bunnlinjen.

Dette er en markant forbedring fra 2015, der investoren tjente rundt 25 millioner kroner på investeringer.

Boligsuksess

Voldberg slo seg for alvor opp som aksjetrader, men de seneste årene er det boliginvesteringene som gir mest penger i kassa for den aktive investoren.

Til tross for børsfall og gevinstsikring i Solon Eiendom viser en fersk aksjonærliste at Voldberg fortsatt satser tungt på boligutvikling.

Investoren sitter på aksjer i det børsnoterte eiendomsselskapet Solon Eiendom til en verdi av 193,5 millioner kroner, til tross for aksjesalg gjennom årene. Voldberg kontrollerer i dag rundt 22,9 prosent av aksjene i den børsnoterte boligbyggeren Solon Eiendom gjennom investeringsselskapene Skøien AS og Dukat AS.

Etter det Finansavisen er kjent med, er store deler av Voldbergs gevinster i 2016 et resultat av Bionor-overtagelsen og gevinsten etter nedsalget i Solon Eiendom.

Dette ble gjort i slutten av november 2016, da biotek-fiaskoen Bionor Pharma kjøpte opp det eiendomsutviklingsselskapet.

