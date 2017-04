Tre barn og mor funnet drept i leilighet i København. Barnefar pågrepet

(Dagbladet): Dansk politi har tirsdag morgen funnet «flere drepte» i en leilighet i bydelen Brønshøj i København, melder Ekstra Bladet.

Politiet i København melder i ettermiddag at de fire drepte er identifisert. Politiet melder at det er tre barn og deres mor som er drept. Faren er pågrepet og vil bli framstilt for retten klokka 21.00 i kveld.

- Vi fikk en anmeldelse om husbråk på Kobbelvænget i Brønshøj, og sendte en patrulje ut til stedet. Der ble vi møtt av et fryktelig syn, og flere drepte personer i en leilighet, sier visepolitiinspektør og etterforskningsleder Ove B. Larsen til Ekstra Bladet.

En pågrepet

Han forteller til avisa at en person er pågrepet i saken.

Vedkommende er siktet for drap, og politiet opplyser at den personen er knyttet til leiligheten og at drapene ser ut til å ha bakgrunn i et familieoppgjør.

- Vi har sperret av stedet og arbeider nå med å finne ut av hva som har skjedd. Det var masse blod i leiligheten, men mer ønsker jeg ikke si foreløpig, sa Larsen tidligere vi dag.

Trolig familiedrap

- Det er trolig et familiedrap. Vi har arrestert en person som har tilknytning til leiligheten, sier Larsen ifølge avisa BT.

Ifølge politiet er det for tidlig å si hva som har skjedd. De ønsker ikke si noe om hva de vet om en eventuell relasjon mellom de drepte og den pågrepne personen.

De vil heller ikke gi opplysninger om hvor mange drepte personer de har funnet i leiligheten.

Saken oppdateres.